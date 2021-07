Barák: Byli jsme blízko i strašně daleko. Cítil jsem, že máme větší sílu

Vyslal úplně poslední českou střelu na šampionátu. Zajímavou, tvrdou, ale nepřesnou. Záložník Antonín Barák cítil, že Češi měli ve druhém poločase nad Dány fyzicky navrch. „Chyběl nám větší klid, trpělivost, lepší vyhodnocování situací,“ shrnul Barák po porážce 1:2, po níž se národním mužstvo s turnajem rozloučilo.

Co vaší poslední střele v samém závěru utkání chybělo?

„Určitě jsem to mohl trefit líp. Soustředil jsem se hlavně na to, abych míč dobře trefil. Balon mi krásně sedl na nárt, ale bohužel jsem ho nedokázal nasměrovat tam, kam jsem chtěl. Mířil jsem na levou stranu tyče. Viděl jsem, že střed vápna byl zahuštěný, tam by to neprošlo. Je to škoda, protože tam stáli Michael Krmenčík i Kuba Brabec, bohužel to prolétlo mezi nimi. Kdyby to jeden z nich tečoval, mohlo to být nebezpečnější. Ale určitě jsem měl trefit bránu.“

Jak vyřazení bolí?

„Zápas se mi nehodnotí lehce, nezvládli jsme ho. To je určitě negativní. Na druhou stranu jsem strašně pyšný na kluky, jak jsme se hlavně ve druhém poločase dokázali zvednout, semknout, vytvořit tlak. Nechci říkat, že nám chybělo štěstí, protože na to se nehraje. Chyběl nám spíš větší klid, trpělivost, lepší vyhodnocování situací, abychom vyrovnali a dostali zápas do prodloužení. Cítil jsem, že ve druhé půli máme větší sílu, hlavě fyzicky, že taháme za delší konec. Myslím, že kdybychom šli do prodloužení, naše šance by byly určitě větší.“

Bylo čtvrtfinále stropem pro český tým?

„Tak jsem nevnímal. Cítil jsem to tak, že každý zápas je hratelný. Ať už bychom šli na kohokoliv jiného, myslím, že by to bylo otevřené. Bohužel jsme na soupeře nenašli klíč. Ale nemá cenu teď truchlit. Bohužel jsme vypadli, je to tak, ale chtěl bych ocenit práci dánské reprezentace. Mají velkou kvalitu, přeju jim hodně štěstí, ať jdou co nejdál. Porazili nás, nebudeme říkat, že nezaslouženě, protože šance měli. Byli lepší.“

Jaký dojem máte z celého šampionátu?

„Strašně si vážím toho, že jsem mohl takový turnaj absolvovat. Je to vyvrcholení pro každého hráče, reprezentace je prostě nejvíc. Jsem strašně rád, jen mě mrzí, že nemůžeme domů přivézt medaili. Byli jsme blízko, zároveň i strašně daleko. Emoce mám momentálně spíš negativní.“

Co vám mistrovství Evropy řeklo o potenciálu mužstva? Další výzvou pro něj je světový šampionát v Kataru, který se uskuteční už v příštím roce.

„Musíme se pokusit o to, abychom se na mistrovství světa dostali. To bude další hodně důležitý krok pro tenhle tým, který má podle mě velkou individuální kvalitu. Dá se s ním dobře pracovat. Všichni kluci mají super přístup, vše funguje, parta je úžasná. Myslím, že to bylo vidět po celou dobu turnaje. Ačkoliv jsme nebyli navenek favoriti, vnitřní síla týmu byla veliká. Bude pro nás důležité dostat se do Kataru. Pak je to turnaj, kde se může stát cokoliv. Koukněme na nás, na Dány, na Švýcary. Hodně mužstev tu uhrálo velice zajímavé výsledky. Dánové mohou ještě hodně překvapit. Jak už jsem řekl, přeju jim hodně štěstí.“