Smutní Češi. Šlo z toho vycucnout víc, řekl Schick. Vaclík byl hrdý

Skupina českých fanoušků v Baku si rýpla do systému turnaje • Michal Beránek (Sport)

Na zápas v Baku by prý měly vyrazit tisíce místních fanoušků • Michal Beránek (Sport)

Thomas Delaney poslal Dánsko rychle do vedení • Reuters

Thomas Delaney poslal Dánsko rychle do vedení • Reuters

Radost dánských hráčů po postupu do semifinále EURO • Reuters

Končí zklamaní, ale taky hrdí. Patrik Schick a spol. živili do posledního dechu šance na semifinále, Dánové nakonec ale zůstali o gól lepší a vyhráli 2:1. Češi tak dosáhli na čtvrtfinále, na nejlepší osmičku Evropy.

„Nevěřil nám snad nikdo, před turnajem, proti Nizozemsku, ani teď proti Dánsku, ale semkli jsme se. Máme mezi sebou něco speciálního, jak držíme při sobě, ale máme i kvalitu, kterou možná spousta lidí nechce vidět. Jsem vážně hrdý na celý tenhle tým,“ prohlásil po utkání pro Českou televizi brankář Tomáš Vaclík.

Zrovna on patřil největší opory českého týmu, ale taky mezi nejlepší brankáře EURO společně s Gianluigim Donnarummou, Thibautem Courtoisem a Jordanem Pickfordem.

Další? Jednoznačně Patrik Schick, pětigólový střelec. Taky nebyl jen hvězdou výběru Jaroslava Šilhavého, ale celého mistrovství. Díky zásahu proti Dánsku se zatím stále dělí s Cristianem Ronaldem o pozici nejlepšího kanonýra šampionátu.

„Byl to pro mě povedený turnaj, akorát nejen já, ale asi všichni cítíme, že z toho šlo vycucnout ještě víc. Dánové byli hratelní, mrzí nás to. Myslím, že jsme ale udělali maximum a na konci už jsme neměli sílu, jak to zvrátit,“ štvalo českého bombarďáka.

Podobně to viděl i kapitán týmu Vladimír Darida.

„Nemáme se vůbec za co stydět, odvedli jsme dobré, bojovné výkony. Prali jsme se o výsledek jako lvi i teď proti Dánsku,“ shrnul to zkušený záložník.