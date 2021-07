Večerní bitva Itálie se Španělskem přinese souboj dvou reprezentací, které do semifinále EURO přivedla dosti odlišná cesta. Zatímco Azzurri takřka přejeli jednoho soupeře za druhým, výběr Josého Enriqueho měl do Londýna dosti strastiplnou cestu přes nepřesvědčivé skupinové výkony a dva postupy až v prodloužení. Poradí si tým Roberta Manciniho i v semifinále a proč by nemělo padnout mnoho gólů? Podívejte se na Sázkařské tipy na iSport TV!