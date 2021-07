Co přineslo EURO: Modlitby pro hvězdu, anglická karma a Schickův gól

Titul má Itálie a nejlepším hráčem turnaje vyhlásili jejího brankáře Gianluigiho Donnarummu, králem střelců je Cristiano Ronaldo a… Co ještě přineslo o rok odložené EURO 2020? V deseti městech napříč Evropou (plus v Baku) se během pestrého fotbalového měsíce odehrálo spoustu působivých momentů. Deník Sport se vrací k sedmi z nich.

Strach o Eriksena Jsou chvíle, kdy je fotbal na úplně posledním místě. Hned druhý den po startu EURO přímo na hřišti kodaňské arény Parken zkolaboval dánský záložník Christian Eriksen. Na půl minuty se mu zastavilo srdce. „Do háje, vždyť je mi teprve devětadvacet!“ řekl záchranářům poté, co ho vrátili do života. Zápas s Finskem byl zhruba na hodinu a tři čtvrtě přerušený, ale nakonec se dohrál, i když výsledek byl naprosto nepodstatný. Eriksen strávil několik dnů v nemocnici a teď se doma v Odense učí žít s defibrilátorem pod kůží. Jeho parťákům se vstřebáním šoku pomáhali psychologové, otřesený byl i trenér Kasper Hjulmand. Šílený moment Dány nezničil, naopak. Senzačně dokráčeli až do semifinále, měli pověst nejsympatičtějšího týmu na šampionátu. EURO 2021: Hrůzostrašný okamžik, vrátil se Csaplár k Eriksenově kolapsu. Jsou hráči přetížení? FAKTA EURO 2021: Eriksenův kolaps a historická výhra Finů

Schickova paráda Jak udělat z fotbalu umění? Zeptejte se Patrika Schicka. Mazaný gólový lob z bezmála padesáti metrů ho vystřelil do dějin mistrovství Evropy. Skotský brankář David Marshall byl za smolaře roku, stal se častým terčem ironických koláží napříč internetem. „Periferně jsem si zkontroloval, že je gólman venku, a poslal jsem to tam,“ popsal Schick svoji milimetrovou práci. A ještě poklona od Antonína Panenky, mistra Evropy 1976: „Z takové dálky je branka pro střelce hrozně malá – a zasáhnout ji je vážně kumšt. Já jednou z vlastní půlky trefil tyč.“ Vítězství 2:0 v prvním zápase se Skotskem po dvou Schickových trefách tým kouče Jaroslava Šilhavého nakoplo k marši do čtvrtfinále, Češi ho hráli po sedmnácti letech. Škoda těsné porážky s Dánskem, nebylo nepřekonatelné. Češi si můžou zamilovat Schicka. Hraje o angažmá a slušelo by mu Španělsko?

Maďarská (skoro)pohádka Brankář Péter Gulácsi, mladý záložník András Schäfer, jmenovci Attila a Ádám Szalaiovi… Maďarsko mělo být v pekelné skupině s třemi velmocemi otloukánkem, přesto se nečekaně pralo o postup. „Kéž bychom hráli tak, jak nám celý stadion fandil,“ mrzelo kouče Marca Rossiho po úvodním výprasku 0:3 od Portugalska. Pak se ale jeho tým zvednul a s Francií i Německem uhrál cenné remízy. Proti Němcům ještě šest minut před koncem vedl, což by znamenalo senzační vstupenku do play off. „Kdo by to byl býval řekl, že budeme zklamaní po výsledku 2:2 v Mnichově a že to Německo bude oslavovat? Mám dost špatný pocit z toho, že jsme nepostoupili,“ litoval Rossi. Pikantní je, že všichni tři soupeři Maďarů na EURO skončili už v osmifinále. Attila Fiola odstartoval divoké maďarské oslavy • Foto Reuters

Jogiho smutné loučení Zlato a bronz z mistrovství světa, stříbro z EURO a hořký konec. Takhle se bude v Německu vzpomínat na úctyhodných patnáct let Joachima Löwa ve funkci trenéra Nationalelf. Od svojí derniéry čekal víc než adieu v osmifinále. „Poslední tři roky jsme měli problémy, bohužel se nám je nepovedlo odstranit,“ litoval Löw. Experti mu vyčítali tvrdohlavost, šachování s herními systémy či nelogická střídání. Němci po vlastním gólu prohráli hned prolog s Francií, vykoupili se triumfem 4:2 nad Portugalskem a na poslední chvíli uhráli postupovou plichtu s Maďarskem. Bitvu o čtvrtfinále s Anglií ztratili v poslední čtvrthodině a Löw se rozloučil: „Teď si musím dát pauzu.“ Jeho budoucnost je zatím nejistá, ale reprezentace už vyhlíží nového šéfa: převezme ji Hansi Flick. EURO 2021: Od Joachima Löwa k českým tělocvikářům. Trenérská profese upřímným pohledem Josefa Csaplára.

Krachy favoritů Před pěti lety na EURO slavili titul, letos došli jen mezi nejlepších šestnáct. Portugalci vyhráli pouze první zápas, pak začali kulhat. Pod pět ze šesti zásahů se podepsal čarostřelec Cristiano Ronaldo, ovšem v osmifinále zůstal na nule. „Belgie měla šest střel a dala jeden gól, my jich měli čtyřiadvacet a trefili jen tyč. Moji chlapci v kabině plakali,“ líčil trenér Fernando Santos. V osmifinále se překvapivě zastavili i úřadující světoví šampioni z Francie. Ve skupině měli problém s produktivitou a proti Švýcarsku jim nestačily na postup ani tři góly. Ještě devět minut před koncem vedli 3:1, ale o náskok přišli a v poslední sérii penaltového rozstřelu selhal Kylian Mbappé. „Bude se mi špatně spát, ale i tohle je fotbal,“ vzkázal přes sociální sítě. „Omlouvám se.“ iSport podcast: Francouzi doplatili na bohorovnost. Zápas jako Pogbova kariéra v kostce

Prokletí zlatých dětí Věštba před každým turnajem: tentokrát to už vážně vyjde. Realita: zase nic! O zajímavé belgické generaci kolem gólmana Thibauta Courtoise, kreativce Kevina De Bruyneho či kanonýra Romela Lukaka se říká, že je zlatá. Jenže titul z velkého turnaje ji pokaždé mine velkým obloukem. Na mistrovství světa 2018 se Belgie mohla utěšovat bronzovou náplastí, zato na evropském karnevalu dotančila už ve čtvrtfinále. Jako jeden z tří týmů na turnaji projela skupinu s plným počtem bodů a v osmifinále odklidila z cesty obhájce z Portugalska, ovšem pak nestačila na pozdější italské mistry. „Nemyslím, že bychom si zasloužili vypadnout. Italové šli dál jen díky drobným rozdílům,“ poznamenal trenér Roberto Martínez. Další šance na sukces může přijít za rok a půl na MS v Kataru. EURO 2021: Bránění Belgičanů u gólů bylo skandální. Nemají nastudovaného soupeře?