Experti před Polskem: světová kvalita, ale... Jeden nováček do základu

Radoslav Látal, vicemistr Evropy 1996 a trenér polského klubu Termalica Nieciecza

1) Jak utkání dopadne?

„Čeká nás těžký soupeř, nejen co se týče kvality, ale z důvodu neznáma. Celé Polsko je pod velkým očekáváním, země se těší, co s týmem provede nový portugalský trenér Fernando Santos. Pro něj je to úplně první utkání, žádnou přípravu neměl. Nenominoval třeba zkušeného Krychowiaka, takže to bude oproti MS jiný mančaft. V Kataru bylo Polsko pod bývalým koučem Michniewiczem hodně defenzivní, ale teď bude způsob hry určitě odlišný. Čekám ofenzivnější styl. Navíc má Santos výhodu, že má Česko načtené z nedávné konfrontace v Lize národů. Znalost soupeře je obrovsky důležitá. Našim hodně fandím, s místními kluky tady hodně šprýmujeme, snad vyhrajeme. Ale spíš mi to vychází na remízu, protože když se podívám na soupisku Poláků, je tam opravdu velká kvalita hrající na prestižních adresách.“

2) Oživil byste sestavu nějakým nováčkem?

„Okysličit kádr určitě není na škodu, jen je otázka, jestli je to okamžitě na základní sestavu, nebo by bylo třeba výhodnější poslat hráče až na posledních dvacet minut. Aby to bylo vhodné pro tým i pro toho nového kluka. To je třeba zvážit dle zvolené taktiky, ale už jen to, že jsou tam noví kluci, je mi sympatické. Nasají atmosféru, čuchnou k týmu, v budoucnu mohou tuhle zkušenost vrátit. To je velké plus, protože příště už budou vědět, jak vše chodí.“