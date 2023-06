Krejčí o reprezentaci: Na umělku se netěším. Gól Polsku si často pouštím

Jak složité bylo vrátit se zpátky do tréninkového procesu po oslavách titulu?

„Jsme profesionálové, takže myslím, že můžu říct i za spoluhráče ze Sparty, že jsme to zvládli v pohodě.“

S částí týmu jste byli v Řecku. Neměli jste tam nějakého Jacka Grealishe? Ten evidentně přebral při oslavách Manchesteru City po triumfu v Lize mistrů.

„V Řecku to bylo perfektní. Že bychom mezi sebou měli nějakého Jacka, tak o tom nevím… No, možná by se tam někdo takový vlastně našel, ale naštěstí ho nikdo nestihl dát na sociální sítě.“ (Smích)

Jak si užíváte reprezentační sraz po zisku titulu se Spartou?

„Moc si ho užívám. Je to pro mě splněný sen a velký cíl, za který jsem rád.“

V nominace je tradičně několik sparťanů i slávistů. Docházelo k nějakému špičkování po náročné a napínavé sezoně?

„Teď si nic takového nevybavuju. Ještě před srazem jsme se někdy popichovali s Jurasem (David Jurásek), když jsme se někde potkali, ale na srazu už ne.“

Výhra na Faerských ostrovech asi není téma. Je ale cílem vyhrát co největším rozdílem, abyste si vylepšili skóre a nabrali sebevědomí po té poslední ztrátě s Moldavskem?

„Pro mě osobně je to velká motivace zakončit úspěšnou sezonu pozitivně. Všichni v týmu jsou si vědomi té nepříjemné bodové ztráty v Moldavsku, kterou asi zejména po skvělém výsledku s Polskem nikdo nečekal. Jediná odpověď na Moldavsko je to na Faerských ostrovech co nejvíce odčinit hrou i výsledkem.“

Na co vás tedy trenéři připravují? Přece jen někdy je složité namotivovat se na outsidera, jakým Faerské ostrovy bezpochyby jsou.

„Sledovali jsme na videu hlavně jejich inkasované branky, jaké chyby opakují, soustředíme se na jejich mezery v defenzivě. Pak jsme taky dost času věnovali standardním situacím, tedy jaké mají postavení, jak reagují na různě provedené standardní situace, několik videí nás ještě čeká. Pak ty poznatky aplikujeme na tréninku.“

Na podzim v přátelském utkání, do kterého jste nezasáhl, Česko porazilo v Olomouci Faerské ostrovy 5:0. Bude ten zápas v něčem jiný?

„Přiznám se, že jsem jejich hráče moc neznal, viděl jsem je až v tom zmíněném utkání. Podle mě ten zápas bude podobný v tom, že zase bude jednoznačně o nás. Musíme k němu přistoupit jinak než v Moldávii. Věřím, že vymyslíme takový plán, abychom byli dostatečně produktivní.“

V Tórshavnu vás čeká umělá tráva. Jak se těšíte?

„Netěším se, protože když se ohlédnu do minulosti, tak ne vždy byl můj zdravotní stav ideální, takže každý zápas na umělé trávě není úplně vysněný. Tělo vždycky na umělce reaguje trochu jinak než na přírodní trávě, takže si to člověk musí nejdřív trochu osahat. Na Spartě máme ale super umělku, tak doufám, že bude podobná i tam.“

A co počasí? V této části Evropy je to hodně proměnlivé, bývá hodně větrno, navíc v těchto dnech je v Tórshavnu nějakých dvanáct stupňů, takže změna oproti Praze.

„Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím nijak nepřemýšlel. S podmínkami si vždy musíte nějak poradit, ale doufám, že nebude moc foukat.“

Když jste naposledy nastoupil v reprezentaci, tak z toho byl po 27 sekundách proti Polsku nejrychlejší gól v dějinách národního týmu. Jak na něj vzpomínáte a chystáte něco podobného i nyní?

„Něco takového se nedá připravit, to se prostě stane. Gól proti Polsku je nádhernou vzpomínkou. Přiznám se, že si ho často pouštím. Obecně když se chystám na zápas, tak si pouštím podařené momenty a hlavně góly. Tenhle mám samozřejmě velice rád.“

V seniorské reprezentaci máte sice odehrané jen tři zápasy, ale jste lídrem Sparty. Jakou pozici máte nyní v reprezentaci?

„Nechtěl bych hodnotit, jakou pozici mám v týmu, od toho jsou tady jiní. Já se tady cítím skvěle, a jestli mám takovou nebo makovou pozici, nad tím vůbec nepřemýšlím. Chci prostě podávat takové výkony, abych si zasloužil další nominaci.“