Krejčí: Ukázali jsme kvalitu. Nabídka ze zahraničí? Přemýšlel bych...

Potvrdil jste z osobního hlediska dokonalou sezonu?

„Myslím, že ano. Jsem rád, že i po pauze jsem si udržel nějakou svoji tvář. Doufám, že to bude stejně pokračovat i v příští sezoně.“

Jaké to bylo zase skórovat hlavou ze standardní situace?

„Každý gól je skvělej. Obzvlášť v reprezentaci a ještě v zápase, kdy se hraje o EURO. Je to super. Jsem rád za sebe, za celý tým, že jsme to zvládli.“

Skóroval jste po rohovém kopu na zadní tyči. Šlo o nacvičenou věc?

„Hložanův centr byl lehce tečovaný. Shodou náhod se to odrazilo ke mně, byl jsem připravenej. Ano, sehraná věc, ale taky trošku štěstí.“

Už jste si zvykl, že skoro v každém zápase skórujete?

„Nezvykl. Ale snažím se pracovat tak, abych měl co nejvíce příležitostí, a pomáhal týmu.“

Měli jste obavy z umělé trávy. Jak jste si s nezvyklým terénem poradili?

„Obavy byly spíš ze zdravotního hlediska. Bylo to samozřejmě jiný. Nejhorší jsou změny směru, často to klouzalo, odskoky jsou také jiné než na přírodní trávě. Ale jsme profesionálové, musíme si poradit.“

Měl jste po předchozí remíze v Moldavsku nervy? Faerské ostrovy jste nutně potřebovali porazit.

„Já osobně ne. Byl jsem si vědom naší síly. Bohužel minule to nevyšlo, ale to se stane každému. Dnes jsme ukázali kvalitu, dobře jsme zareagovali na Moldavsko.“

Byl to váš poslední soutěžní zápas v ročníku. Byl snový?

„Ano. Sezona byla skvělá, plná momentů, na které budu vzpomínat do konce života. Ať už to byl reprezentační zápas s Polskem, teď další gól a o sparťanské sezoně se ani nemusíme bavit. Skončili jsme vítězně, teď si to náležitě vychutnám. Odjedu na dovolenou. Odpočinu si, konečně vypnu. Také si trošku protřídím myšlenky a připravím se na novou sezonu. Pauza je krátká, dovolenou budu mít jen nějakých deset jedenáct dní.“

Můžete být příští rok ještě lepší?

„Já v to doufám.“

Jak to udělat?

„Recept nemám, tak daleko ještě nejsem. Pořád se cítím mladý, plno věcí ještě neumím. Třeba, co se týče taktiky na pozici stopera. Mám se co učit, je plno věcí, ve kterých se chci dál posouvat. Trpělivě na sobě budu makat.“

Kdyby k vám ze zahraničí dorazila nabídka, která by dávala smysl, sáhnete po ní?

„Přemýšlel bych. (usměje se) Mám však smlouvu ve Spartě, o žádné nabídce nevím, proto se ani není o čem bavit.“

Čistě hypoteticky, jaká liga by se vám zamlouvala?

„Netajím se, že Německo a Anglie jsou soutěže, které jsou top a které bych si chtěl v kariéře zkusit. I proto pracuju naplno, abych si jednou tohle přání splnil.“

Nenastal ideální čas prásknout do koní?

„V poslední době jsem přišel na to, že co má přijít, tak přijde ve správný čas. Na nejlepší věci se musí počkat. Na titul jsem čekal čtyři roky, a vyplatilo se. Až přijde správná chvíle, myslím, že to poznám.“