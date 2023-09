Slováky čeká Ronaldo. Na Haraslína v základu bych vsadil, říká novinář

Špatný rozjezd slovenské družiny italského kouče Franceska Calzony do kvalifikace proti Lucembursku je částečně zapomenut. S lepším herním projevem se konečně dostavily i výsledky. Po výhrách s Bosnou a Hercegovinou, Islandem a Lichtenštejnskem Calzona oslaví roční výročí na své pozici právě proti Portugalsku.

Podle vedoucího fotbalové redakce denníku Šport Vladimíra Pančíka má nyní pevnou pozici. „Od začátku jeho působení za něj mluví progres v herním projevu, který nejprve nepřinášel výsledky. Teď jsme druzí v kvalifikační skupině o ME, inkasovali jsme jediný gól z penalty. Vtiskl týmu prvky moderního fotbalu. Výrazně zlepšil organizaci hry a mnohem lépe napadáme.“

Přes dobré výkony má Calzona stále řadu odpůrců, jak dodává Pančík. „Kritiků ubývá, ale existují už jen z důvodu, že nebyl vybrán systémově do své funkce. Svaz se netají tím, že Calzonu doporučil skrze SMS zprávu Marek Hamšík, který je jednou z největších postav slovenské kopané. Chtěl takto pomoct. Calzona se tak neprávem stává i terčem těch, co mají výhrady vůči svazu.“

Nyní musí slovenská parta čelit hvězdami ověnčenému návštěvníkovi z Pyrenejského poloostrova. Například Ronalda musel v italské lize často bránit i Milan Škriniar, teď si souboje připomenou v Bratislavě.

„On je prostě střelec. Musíte být proti němu stoprocentně ostražití, protože může dát gól prakticky jakkoliv. Společnými silami a týmově ho snad dokážeme zastavit, ale nejen jeho. Portugalsko není pouze o Ronaldovi,“ prohlásil současný obránce PSG.

A má pravdu. Bruno Fernandes, Rafael Leao, Bernardo Silva, Diogo Jota a další se pokusí slovenskou tvrz pokořit. Na Tehelném poli ke svátečnímu mači může vyběhnout i pětice krajánků z české ligy v čele se záložníkem Sparty Lukášem Haraslínem, který má ze zástupců tuzemské soutěže největší šanci na základ, jak tvrdí Pančík. „Haraslín je v dobré formě. Když je zdravý, tak ho Calzona staví od začátku. Na něj v zahajovací jedenáctce bych si vsadil. Dá se počítat i s variantou, že na opačné straně hřiště nastoupí Ivan Schranz, i když u něj visí otazník, protože je k dispozici Róbert Mak.“

Další trojlístek „českých krajánků“ už tak dobrou pozici nemá. „Myslím si, že Michal Tomič a Erik Jirka můžou naskočit do hry jako střídající hráči, což souvisí se stylem obou týmů. Jirka je jistě jako tahový hráč variantou na křídlo. Tomič je první alternativou za zkušeného Petera Pekaríka. I když je to neskutečný profík, tak přece jen je ročník 1986, v Herthě nemá takové vytížení, takže je otázkou, zda vydrží celý zápas. Start libereckého Ľubomíra Tupty neočekávám.“

Bratislava se těší na špičkový fotbal a domácí by neradi propadli. S fotbalovou smetánkou se týden co týden potýká i středopolař Neapole Stanislav Lobotka. „Ti nejlepší ukážou, jaký jsme tým, takže v pátek nemáme co ztratit, nikdo od nás příliš neočekává, ale pokud chceme postoupit na ME, tak musíme chtít zvládat i takové zápasy“ a Pančík jej doplňuje. „Bude plný dům. I kdyby naši získali bod za remízu, nastane euforie. Jenže oni chtějí vyhrát. V úterý Milan Škriniar v podstatě řekl, že ho nezajímá bod ale body. Očekává se oboustranně aktivní fotbal plný pressingu. Slovensko to prostě zkusí proti jednoznačně silnějšímu soupeři. Co z toho vzejde, to uvidíme.“

ŠANCE SLOVÁKŮ Z ČESKÉ LIGY NA ZÁKLAD PROTI PORTUGALSKU

Lukáš Haraslín

Klub: Sparta Praha

Věk: 27 let

Zápasů/gólů v české lize: 56/16

Zápasů/gólů v reprezentaci: 29/3

Šance na základ x Portugalsku: 99 %





Ivan Schranz

Klub: Slavia Praha

Věk: 29 let

Zápasů/gólů v české lize: 153/45

Zápasů/gólů v reprezentaci: 17/3

Šance na základ x Portugalsku: 70 %



Michal Tomič

Klub: Slavia Praha

Věk: 24 let

Zápasů/gólů v české lize: 67/1

Zápasů/gólů v reprezentaci: 1/0

Šance na základ x Portugalsku: 15 %





Erik Jirka

Klub: Viktoria Plzeň

Věk: 25 let

Zápasů/gólů v české lize: 33/2

Zápasů/gólů v reprezentaci: 9/2

Šance na základ x Portugalsku: 10 %



Ľubomír Tupta