Provod: Zklamání, ale jsme dál první. Na halfbeka si zvykám, baví mě to

Jediný gól zápasu jste inkasovali z jediné střely. Je to frustrující?

„My to docela známe ze Slavie, protože se nám to taky stává, takže já jsem na to třeba zvyklý, ale frustrující je to pochopitelně hodně. Myslím, že když budeme bránit takhle proti ostatním soupeřům, tak nebudeme dostávat z jedné střely gól. Připadalo mi, že to pak Albánci kouskovali, remíza jim tady prostě stačila. Snažili jsme se tam po vyrovnání dostat, ale nedařilo se. Bezprostředně po zápase určitě cítíme zklamání.“

Čím to bylo, že jste se nedokázali dostat do většího množství šancí, Berishu jste totiž příliš neprověřili.

„Oni potvrdili to, co nám vštěpovali trenéři, že dokážou koncentrovaně bránit a moc skulinek nám nenabídli. Hráli v aktivním bloku, nemohli jsme se dostat ani do nebezpečných centrů. Nepomohli jsme si ani standardkami.“

Jak jste viděl svůj neuznaný ofsajdový gól?

„Zavíral jsem tam zadní tyč, takže jak to tam propadlo, tak jsem si říkal, že by to asi mohl být ofsajd. Samozřejmě vždycky doufáte do posledního momentu, lehali si tam dva Albánci, tak jsem věřil, že se třeba složili nějak nešikovně, ale nestalo se.“

Zvykáte si i v reprezentaci jako ofenzivní bek? Jaká byla na té straně souhra se sparťanem Ladislavem Krejčím?

„Tak na tom halfbeku je to pro mě lepší než na klasickém obránci, je to přece jen ofenzivnější post, ale pořád si zvykám, protože jsou tam pro mě nové věci. Baví mě to. S Láďou to bylo úplně v pohodě, před zápasem jsme si řekli, na co jsme zvyklí. V reprezentaci se tahle klubová rivalita neřeší.“

Bylo znát, že jste proti sobě měli třeba hráče z italské ligy?

„Určitě ano, fotbalově mají Albánci velikou kvalitu. Dávali si přihrávky do těžkých pozic. Na první pohled by možná člověk nečekal, že tam budou takoví hráči, ale pak vidíte Serii A, kde hráči mají obrovskou sílu.“

Euro je po této remíze blíž nebo dál?

„Euro je určitě blíž, protože pořád jsme první v tabulce, ukrojili jsme další zápas, takže bychom to měli brát pozitivně.“