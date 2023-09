Ujfaluši: Čekali jsme, jak budou Albánci reagovat. Ale facka to nebyla

Remíza 1:1 doma s Albánií je nemilý výsledek, který komplikuje českou cestu na EURO do Německa. Národní tým se nedokázal prosadit za tři body proti dobře organizovanému a odhodlanému soupeři. Co Šilhavého výběru scházelo? „Některé situace jsme měli dohrát lépe,“ říká v rozhovoru pro web iSport.cz a deník Sport Tomáš Ujfaluši. Někdejší kapitán národního týmu zároveň věří, že mužstvo je natolik silné, aby odvety v Albánii a Polsku zvládlo a na šampionát postoupilo.

Jak se vám líbil výkon s Albánií?

„Čekal jsem, že to nebude jednoduché. Obrana Albánců byla dobře organizovaná, těžko jsme se tam dostávali. Mají zkušené hráče z italské ligy, vepředu jsou zase vrtkaví, šikovní jeden na jednoho, rychlí. Čekal jsem, že to budeme muset dobře odbránit, což se ve finále podařilo. Měli jednu, možná dvě situace. V prvním poločase šlo o ofsajdy, vyrovnávací gól byl nádherný. To je těžké dávat někomu za vinu, i když tomu předcházela ztráta (od Krále), to se ve fotbale stává. Trefil to perfektně. Oni dobře zahušťovali prostory, těžce jsme se tam dostávali. Škoda Ládíka (Krejčího), že mu gólman zázračně chytil gólovou hlavu. Takové zápasy někdy jsou, Albánie už je vyzrálejší tým a bylo to vidět.“

Nečekal jste z českého týmu větší energii?

„Spíš kluci čekali, jak Albánie bude reagovat. Jejich čtyřka se dobře posouvala, bylo fakt těžké se tam dostat. Mohli jsme se prosadit po nějaké standardce, což se ve druhém poločase téměř podařilo. Na druhou stranu, aby se chodilo do nějakého extrémního, zbytečného rizika… Pořád jsme ve skupině první a máme to ve svých rukách. Samozřejmě to mohlo skončit pro nás lépe, kdybychom vedení udrželi. Z jedné situace jsme dostali gól, je to škoda.“

Václav Černý dal gól a odehrál dobré utkání, ale šel brzy ze hřiště. Nebylo jeho střídání předčasné?

„Měl nějaké situace v prvním poločase, zkoušel to jeden na jednoho, obstřelovat. Trenér tam pak poslal novou krev, hráče, kterým se vcelku daří. Tým je v útočné fázi opravdu nabitý. Jurečka, Lingr, Chytil - na hřiště přišly góly, ti kluci to mají to v sobě. Mohla tam být i nějaká domluva, že Vašek bude hrát jenom část zápasu, těžko říct.“

Nescházeli v závěru hlavičkáři Krejčí s Čvančarou, které Šilhavý také stáhl?

„Jo, hlavně Krejda, který je v takových situacích hodně silný. V podstatě z každé standardky je v náběhu, má dobrý timing, dává spousty gólů. Čekal jsem, že tam zůstane. Ale přišel zase někdo jiný, já nejsem trenér, v tomhle to mohu posuzovat pouze jako laik.“

Albánie sice udělala pokrok, ale pořád jde o soupeře, který je doma k poražení, souhlasíte?

„Jasně. Pokud hrajeme v domácím prostředí, takový tým jsme měli porazit. Ale pořád to máme ve svých rukách, i když hrajeme odvety s Polskem a Albánií venku, věřím, že to zvládneme.“

Udělá trenér Šilhavý do dalších zápasů nějaké změny?

„Máme hráče, co nastupují stabilně v zahraničí. Trenér určitě udělá pár změn, vyzkouší jiné hráče, aby se dostali do rytmu. Důležité je, aby vydrželi hráči zdraví a v zahraničí pravidelně hráli. Třeba Hložan, který má obrovskou konkurenci, aby v Leverkusenu pravidelně hrával.“

Jde o menší facku, aby se tým na klíčové zápasy probral a kvalifikaci zvládl?

„To zase ne. Herně jsme drželi víc balon, Albánci jednou, maximálně dvakrát vystřelili za celý zápas na bránu. Absolutně bych to nehodnotil jako nějakou facku. Byl to vyrovnaný zápas, v koncovce nám chyběl kus štěstí, abychom nějaké situace dohráli. Jak už jsem říkal - Láďovi tam gólman chytil jasný gól, což je škoda.“