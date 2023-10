Staněk se ozval z nemocnice. Vynechá reprezentaci, zraněný je také Král

Takové momenty vídat nechcete. Plzeňský gólman Jindřich Staněk se v utkání s Jabloncem (3:2) ošlivě srazil s Václavem Drchalem. Kvůli tvrdému střetu zápas nedochytal a z trávníku zamířil rovnou do nemocnice. V pondělí zaslal vzkaz veřejnosti, z nejhoršího by (snad) měl být venku. Reprezentační sraz, kam byl nominovaný mezi trojici českých brankářů, se ale jedničky Viktorie týkat nebude. Kvůli zranění vypadl také záložník Alex Král.

„Jsem v pořádku, ale od tréninku si po domluvě s lékaři nechám krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum. Mrzí mě, že nebudu moci s nároďákem absolvovat nadcházející sraz, ale budu klukům držet palce a vy je určitě přijďte podpořit v neděli do Doosan Areny,“ uvedl sedmadvacetiletý gólman z nemocnice.

Staněk v 73. minutě zápasu s Jabloncem (3:2) vypíchl míč před Václavem Drchalem, ale hostující útočník ho zasáhl do krku. Otřesený brankář zůstal bezvládně ležet a po dlouhém ošetřování ho na nosítkách odvezli ze hřiště. Domácím příznivcům ale stihnul ještě krátce zamávat.

„V první řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří mi drží palce a napsali mi stovky zpráv. Už ve chvíli, kdy mě odnášeli ze hřiště a byl jsem dost otřesený, tak jsem vnímal, jak vyvolávali moje jméno a podpořili mě. Stejně tak chci poděkovat klubovým lékařům, všem zdravotníkům i personálu Fakultní nemocnice v Plzni, kteří se o mě starají,“ napsal Staněk.

Šestinásobný reprezentant, který by s největší pravděpodobností kryl záda brankářské jedničce Jiřímu Pavlenkovi, přijde o dva kvalifikační duely o postup na mistrovství Evropy. Ve čtvrtek se Češi utkají v Albánii v přímém souboji o první místo skupiny E a o tři dny později přivítají v Plzni Faerské ostrovy.

Kvůli zranění vypadl z nominace také záložník Alex Král z Unionu Berlín. Trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý místo nich těsně před dnešním srazem v Praze povolal gólmana Matěje Kováře a obránce či záložníka Lukáše Masopusta.

„V první řadě musím za celou reprezentaci popřát Jindřichu Staňkovi a Alexi Královi brzké uzdravení. Matěj Kovář o svém talentu přesvědčil už v minulém ročníku, kdy pomohl Spartě k ligovému titulu a vysloužil si tak přestup do Leverkusenu,“ uvedl manažer reprezentace Tomáš Pešír.

Záložník Unionu Berlín Král má na kontě za reprezentační „áčko“ 37 startů a v poslední době často patřil do základní sestavy. Šilhavý místo něj zvažoval několik variant, nakonec se rozhodl pro univerzála Masopusta, jenž může hrát na více postech. Třicetiletý slávista má v národním A-týmu 32 zápasů a dva góly.

„Co se týče středové řady, zvažovali jsme několik možností. Třeba s (plzeňským) Lukášem Kalvachem jsme počítat nemohli, protože ho po nedělním zápase schvátila viróza. Trenéři se rozhodli pro Lukáše Masopusta, který je zkušený a divoké prostředí v Albánii ho určitě nerozhází. Navíc může nastoupit hned na několika postech v záloze i obraně,“ vysvětlil Pešír.

Reprezentace se sešla v poledne v Praze a vpodvečer si poprvé zatrénuje. Ve středu dopoledne odletí do Albánie.