Insider z Albánie: Čechy čeká oheň, pískot u hymny soupeře se mi nelíbí

Albánie žije fotbalem, baží po vítězství nad Českem ve čtvrtečním zápase kvalifikace mistrovství Evropy, které by jí prakticky jistě dodalo postup na velkou akci. „Na stadionu chtělo být 300 tisíc lidí,“ popisuje žurnalista Halit Delibashi z listu Sport Ekspres, který se zabývá reprezentací. Je to zkrátka insider.

Co čeká Čechy ve čtvrtek večer?

„Bude ohnivá atmosféra. Air Albania spustí hluk už před výkopem a bude pokračovat do posledních sekund. I v Praze jste viděli lásku albánských fanoušků k naší reprezentaci. Plné budou bary, náměstí, atmosféra bude krásná.“

Ale při zápase Polskem udělali průšvih. Máte výstrahu od UEFA.

„Byly problémy, nebylo to dobré. Nelíbí se mí pískot u hymny soupeře. Pokud se budou incidenty opakovat, další zápas s Faerskými ostrovy se bude hrát za zavřenými dveřmi. Proto věřím, že se nic nestane. V tom zápase může být potvrzený postup na Euro a každý fanoušek bude chtít být u toho.“

Porazili jste Polsko. Jste favoritem zápasu s Českem?

„Příchodem trenéra Sylvinha Albánie hodně vyrostla, jenže Češi pro nás nejsou žádní oblíbenci. Myslím, že oba týmy mají vyrovnané šance.“

Anketa Jakého výsledku dosáhnou čeští fotbalisté v Albánii? Zvítězí Remizují Prohrají

V čem je největší síla albánského výběru?

„Je to parta, tým. Hra není postavena na konkrétních jedincích, ale každý je připraven vyběhnout na hřiště a dát do boje i poslední kapku energie.“

Ale pozor! Co vaše střely z dálky?

„Je to silná stránka, dost gólů v kvalifikaci jsme dali tímto způsobem a UEFA je často volila jako nejkrásnější góly kola. Muselo se stát asi nějaké kouzlo, tolik nádherných gólů jsme ještě neviděli. Zdá se, že vidí i se zavřenýma očima, kde je brána.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Váš tým je vskutku silný. Minimálně osm hráčů kope v Itálii. Proč se prosadili zrovna do této země?

„Abychom to pochopili, musíme se vrátit na začátek devadesátých let. S pádem komunismu a otevřením hranic se do Itálie přestěhovaly tisíce Albánců, kteří v sousední zemi vybudovaly velkou komunitu. Mnozí z těchto přistěhovalců získali velkou lásku k italskému fotbalu a své děti poslali do místních klubů.“

Najdete příklady?

„Samozřejmě. Kapitán Hysaj z Lazia Řím a Asllani z Interu Milán jsou dva nejlepší důkazy. Ale byli tam i další, například Gjimshiti, Ajeti, Berisha. Jejich pozitivní výkony přiměly italské kluby více věřit albánským hráčům. Pro naše hráče je skvělé, že nastupují v jedné z nejlepších soutěží v Evropě. Serie A je pro naše fanoušky nejoblíbenější liga, mnoho fotbalistů má sen se do ní dostat.“

V Praze jste remizovali. S čím půjde kouč Sylvinho do zápasu?

„Trenér dal mužstvu správné signály, hru měl velmi dobře připravenou. A hráči velmi dobře vstřebali jeho strategii. Myslím, že Albánie vyvíjela na Čechy velký tlak a držela je na jejich vlastní polovině. Česko dalo jeden gól plus jeden z ofsajdu. Sylvinho se z toho určitě poučil. Jsem si jistý, že zapracoval na systému, aby se to neopakovalo. Stačí malá chybička, Česko má všechny kvality, aby nás potrestalo.“