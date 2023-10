Brabec: Kritiku jsme brali, ale nebyla patřičná. V Řecku se v tom plácáme

Máte za sebou přípravu u videa, na co si musíte dát pozor?

„Už jsme s nimi odehráli jedno utkání a víme, do čeho jdeme. Z taktického hlediska zápas nebude od nás ani od soupeře nebude o moc jiný. Věřím, že ukážeme kvalitu a vyřešíme některé situace líp než doma a že nás to dovede k důležitému vítězství. Víme, kde měli rezervy, můžeme toho využít.“

Bude Albánie jiná v domácím prostředí?

„Viděli jsme utkání s Polskem a moc rozdílů v tom nebylo. Polákům zápas nevyšel, ale byly tam podobné prostory jako v utkání s námi. V Albánii očekávám bouřlivou atmosféru, budou to chtít zlomit, využít domácího prostředí. Ale věřím, že nejsme vyjukaný tým, který by to mělo položit. Když chytneme začátek, můžeme ve hře dominovat a pak už je to o gólech.“

Co musíte udělat pro to, aby vás Albánie na domácím stadionu „nesežrala“?

„To ani není možný. Věřím v naši kvalitu. Když si shrneme poslední utkání, dali nám gól z velké vzdálenosti zrádnou střelou. To se může stát i teď. Musíme být draví, vstřelit první branku a hned přidat druhou, abychom si nenechali utéct dobrý výsledek. Věřím, že na utkání budeme dobře připravení.“

Je pro vás varování i zápas s Moldavskem, kde jste remizovali?

„Tohle bych nesrovnával. V Moldavsku jsme věděli, že musíme hrát, chtěli jsme to lámat přes koleno, což bylo vidět, a nepovedlo se nám to. S Albánií to bude víc vyrovnanější, bude tam víc prostorů, kam si naběhnout, což přispěje fotbalu.“

Vnímali jste kritiku, která se nesla na tým po remíze s Albánií?

„Do určité fáze byla na místě. Nesplnili jsme, co jsme chtěli. Chtěli jsme hodně vyhrát, možná proto utkání nevyšlo tak, jak jsme si představovali. Přišel plný Eden, chtěli jsme potvrdit naše cíle, ale nepovedlo se. Kritiku bereme, musíme ji přijmout. Ale nepřišlo mi úplně patřičné se takhle strefovat do trenérského štábu, zpochybňovat vývoj a zasahovat do toho, když je kvalifikace rozběhnutá.“

Probíral jste prohru s Albánií i s Vladimírem Daridou, s parťákem z Arisu?

„Ano. Zkušeností má spoustu jak z reprezentace, tak z bundesligy. Utkání sledoval, fandil a vnímal to podobně. Říkal, že Albánie je těžký soupeř a že odehrála u nás dobrý zápas a nám to nevyšlo, jak jsme chtěli. Národní tým rozebíráme a teď jsem se mu smál, že kdyby reprezentoval, mohl jet se mnou. Místo toho jel na soustředění.“

V jakém rozpoložení jste přijel na reprezentační sraz? S Arisem se vám moc nedaří...

„Všechno super (smál se). Plácáme se v tom, máme hodně zraněných, obměnili jsme kádr. Nic ideálního. Já tam nějakou pozici vybudouvanou už mám, za což jsem rád, jenže pak to na nás starších leží. Máme nevyrovnaný start. Chtěli bychom ukázat, že můžeme oponovat velikánům v lize, ale bohužel realita je jiná. Chceme zabojovat o poháry, teď jsme poslední víkend nehráli kvůli volbám, tak doufám, že nám pauza pomůže."

Před dvěma týdny jste v zápase proti Olympiakosu střídal už po šestatřiceti minutách. Proč?

„Byl tam zdravotní problém. Nejdřív jsem si fláknul vlastňáka a pak odstoupil. Měl jsem lehčí zdravotní problém, ale všechno je v pořádku, už jsem potom i hrál celý zápas.“