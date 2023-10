Rozjetý Chytil: Nebyl jsem uražený. Útočník o pozici ve Slavii i boji o EURO

Mojmír Chytil dvakrát přesně cílil proti Šeriffu Tiraspol, k šestigólové exhibici Slavie přispěl i jednou asistencí. V neděli při obratu v Liberci (3:2) zapsal nahrávku na gól Ivana Schranze. „Ale nelétám v oblacích,“ upozorňuje odchovanec olomoucké Sigmy.

Navážete v reprezentaci na formu ze Slavie?

„Přijel jsem v dobré náladě. Oba dva zápasy jsme zvládli, to bylo důležité. V Evropské lize máme šest bodů, v Liberci jsme si to udělali o něco těžší, než jsme potřebovali. Nakonec jsme to zvládli a jsme šťastní, že jsme vyhráli. Teď už mám s ostatními nastavenou hlavu tady na nároďák, chceme vyhrát v Albánii a také s Faerskými Ostrovy.“

Proti Šeriffu Tiraspol jste skóroval dvakrát. Co pro vás znamená cena pro hráče kola Evropské ligy?

„Pochopitelně mě to potěšilo, ani mě nenapadlo, když jsem do Slavie v létě přišel, že se mi něco takového povede. Samozřejmě si toho moc vážím, ale už je to za mnou. Stalo se to ve čtvrtek, v neděli byl další zápas. Nelétám hlavou v oblacích, chystal jsem se hned na zápas v Liberci a teď na utkání tady v reprezentaci.“

Přibývají vám čísla, dáváte góly i na ně přihráváte. Cítíte se v top formě?

„Vnímám to samozřejmě dobře. Když jsem útočník, musím být v číslech, ať už to jsou góly nebo asistence. Jsem rád, že se nám ve Slavii daří jako týmu i mně osobně.“

V útoku Slavie je velká konkurence. Lepší se vaše pozice v týmu?

„Když dáte nějaké góly a jste v číslech, trenér vás asi nemůže opomíjet. Čekal jsem na šanci a trenér Trpišovský mi ji dal. Nebyl jsem uražený, když jsem předtím tolik nehrál a třeba jen dostřídával. Je nás tam hodně kvalitních útočníků, v zápase může hrát jen jeden nebo dva. Někdy je to čekání, teď jsme rád za větší prostor, když jsem v zápasech začínal.“

Liší se vaše role oproti Olomouci, kde jste měl jisté místo v sestavě a hrál téměř všechno?

„Neřekl bych, že si musím nějak extra zvykat. Ve fotbale je to normální věc. V Olomouci jsem ze začátku také nehrál úplně všechno a střídal.“

Na co jste si tedy po přestupu do Prahy musel nejvíc zvykat?

„Asi na odlišný herní styl, trenér po nás chce hodně náběhovosti. Možná také na intenzitu hry. Tyhle dvě věci jsou oproti Olomouci asi nejzásadnější rozdíl.“

Prožíváte životní fotbalové období?

„Moje kariéra dosud měla nějaký vývoj, začalo to už od hostování v Pardubicích (na podzim 2021). Jsem na nějaké cestě, zatím se mi daří i po přestupu do Slavie. Teď je to asi nejvíc, kam jsem se zatím v kariéře dostal.“

Pojďme k zápasu v Albánii – vnímáte utkání jako jeden z klíčů k postupu na EURO do Německa?

„Každé utkání má cenu tří bodů. Stejně jako další duel doma proti Faerským Ostrovům. Musíme se na to dobře připravit.“

Těšíte se na bouřlivou atmosféru vyprodaného stadionu v Tiraně?

„Bavili jsme se tady s Čvančim (vedle sedící Tomáš Čvančara), že je lepší hrát před vyprodaným stadionem než někde, kam přijde pár lidí. Na atmosféru se těšíme, když to bude v rámci slušných mezí. Ne jako když tam hrálo nedávno Polsko.“

Překvapila vás v Praze síla Albánců?

„Viděli jsme je už předtím na videu, některé hráče známe, jsou kvalitní. Předvedli to v Praze, my se z toho musíme poučit a co nejlépe se nachystat na čtvrtek.“