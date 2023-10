Souček před Albánií: Protrhl jsem to. Atmosféra může být naše výhoda

Co že jste se tak rozjel?

„Jsem rád, že mi to začalo padat, musím to zaťukat. Snad si formu přenesu do nároďáku, potřebovali bychom to. Často se říká, že je potřeba trápení protrhnout, což bylo i u mě. Dal jsem dva góly po standardkách, dva ze hry, prostřídal jsem zakončení. Cítím se dobře, chci, aby to tak bylo i v dalším zápase.“

Pomohou vám standardní situace i v Tiraně?

„Každá je důležitá. Ale my se zaměřujeme hlavně na hru, na držení balonu, z čehož chceme dávat góly. Ve všech situacích musíme být maximálně soustředění.“

Proti Albánii to bude potřeba. V Praze ukázala sílu, je to tak?

„Věděli jsme, jakou mají kvalitu, zvlášť tu individuální. Mají mnoho hráčů v dobrých ligách a zase se budou chtít ukázat. O to víc musíme být připraveni.“

I na jejich střely z dálky?

„Hráli jsme s nimi dvakrát a pokaždé nám takový gól dali. Zase to ukazuje jejich individuální kvalitu. Ale my máme připraveného brankáře, který to ví, a poradíme si s tím.“

Pro co jste si přijeli?

„Chceme výhru, za kterou jsme se hnali také v domácím zápase. Ten vypadal tak, že už bychom ho měli zvládnout, ale Albánci také udeřili. Na konci už se nám to nepodařilo zvládnout. Tady půjdeme všichni za třemi body.“

Domácí však požene až frenetické publikum.

„Musím pochválit stadion, je opravdu pěkný. Slyšel jsem, že atmosféra bude veliká, ale pro nás to může být výhoda. V takovém prostředí hrajeme rádi.“

Asistentem trenéra Albánie je Pablo Zabaleta, s nímž jste hrál ve West Hamu. Nedávno vás chválil, jste v kontaktu?

„Po zápase v Praze jsme se zdravili a pobavili. Říkal, že nás sleduje s Cufem, že se na nás hodně připravují. Jsem rád, že jsem s ním strávil ve West Hamu šest měsíců, vlastně mě uvítal do týmu, předal mi hodně zkušeností.“