Šilhavého rébusy: Chytil, nováček či risk. Jak může poskládat sestavu?

Video se připravuje ... Před klíčovou kvalifikační bitvou v Albánii trenér Jaroslav Šilhavý českou sestavu logicky neprozradil. Signály dle informací deníku Sport a iSport.cz nasvědčují tomu, že zkušený kouč dá šanci slávistickému hroťákovi Mojmíru Chytilovi. K dispozici ale má i jiné možnosti. Rozebíráme celkem čtyři varianty, jak by večer mohl český tým nastoupit.

Varianta 1: rozjetý Chytil Nejpravděpodobnější verze české základní jedenáctky. Trenér Šilhavý se spolehne na vyzkoušený systém se třemi stopery, o defenzivu se bude starat zkušená trojka Holeš, Brabec, Krejčí. Sáhnout musí do středové trojky, kde zraněného Alexe Krále pravděpodobně nahradí Michal Sadílek. K zajímavému tahu může dojít v ofenzivní trojce. Uprostřed by mohl vyběhnout Mojmír Chytil. Slávistický forvard je v číslech i ve slušné formě, velmi dobře zahrál i v poslední přípravě v Maďarsku (1:1), kde asistoval u branky Václava Jurečky.

Varianta 2: Vitík na plac Proti Albánii bude důležité ovládnout střed pole. Proto se nabízí vysunutí Tomáše Holeše do sředové linie a obětovat jednoho útočníka. Holeš by v tom případě jistil Tomáše Součka s Michalem Sadílkem. Uvolnila by se tím pozice pravého stopera. Zde je připravený Martin Vitík. Kapitán české jednadvacítky má dostatek zkušeností, aby těžký debut v reprezentačním áčku zvládl.

Varianta 3: běhavý střed Český kouč může chtít do sestavy dostat víc energie a pohybu. K Součkovi a Sadílkovi se nabízí Lukáš Provod. Univerzální polař ze Slavie, který by operoval pod dvojicí Kuchta, Čvančara. Ve zmíněné variantě by se mohl hodit i Ondřej Lingr, další běhavý hráč, co dokáže vhodně doplnit ofenzivní dvojku, zároveň zvládne dozadu pomáhat středové dvojici.