Albánie - Česko 3:0. Neuznaný gól a červená, pak zmar. Pád na třetí místo

Třikrát vyhrát a postup nakonec dopadne. Jenže to není jen tak. Národní mužstvo se poměří doma s Faerskými ostrovy a Moldavskem, navrch vyrazí do Polska. V současném rozpoložení to nevypadá jako hezká nedělní procházka.

Albánie totiž reprezentaci naprosto jednoznačně přehrála, byla nebezpečnější i fotbalovější. Navíc jí pomohlo prostředí, aréna Air Albania je její óbr zbraň.

Ano, červené peklo se rozjelo, párkrát ukázaly překročení bezpečné hranice hluku - a to především ve chvílích, kdy Češi dostávali rány. Například při druhém gólu domácích vyskočily decibely až na numero 113.

Vezměme to však popořadě. Na co si měli Češi dát pozor? Přece na střely zdálky, Albánci jsou jimi pověstní. „Hráli jsme s nimi dvakrát a pokaždé nám takový gól dali. Zase to ukazuje jejich individuální kvalitu. Ale my máme připraveného brankáře, který to ví, a poradíme si s tím,“ přesvědčoval před utkáním kapitán Tomáš Souček.

Nestalo se však. Jan Kuchta, jenž naskočil na levém křídle, kde byl viditelně nesvůj, ztratil ještě na polovině domácích balon. Hlásil se sice o faul, jenže marně. Domácí valili vpřed, k míči se dostal Jasir Asani a propálil Jiřího Pavlenku z nějakých dvaadvaceti metrů. Gólman rozhodně neměl čisté svědomí, balon mu proletěl pod rukou.

Jenže byl tu ještě jeden problém. Znovu se potvrdila - a dále potvrzovala - albánské dominance ve středu hřiště. Tedy stejná potíž jako v Praze. Šilhavý a jeho tým s tím rozhodli skoncovat. Když kopal Václav Černý ve 37. minutě přímák, zavolal si asistent Jiří Chytrý pravého beka Vladimíra Coufala a předal mu instrukce. Ten pak oběhl spoluhráče, jichž se rošáda týkala.

Tomáš Holeš, na pravém stoperu netradičně velmi špatný, se přesunul do středu zálohy, aby pomohl Součkovi s Michalem Sadílkem. David Jurásek a Coufal se z wingbeků přešaltrovali na klasické krajní obránce. Stoperskou dvojici utvořili Jakub Brabec s Ladislavem Krejčím.

Mohl to být klíčový tah, ale…

Za další minuty byl plán roztrhán. Mojmír Chytil dal sice branku, ale rozhodčí ji neuznali kvůli hraní rukou (VÍCE ZDE>>>). Útočník dostal druhou žlutou kartu, tudíž červenou. Sám Chytil se dušoval, že zahrál ramenem. Na ruku upozornil od postranní čáry asistent Hessel Steegstra. Albánci slavili, jako kdyby skórovali.

To se jim ostatně povedlo zanedlouho. Po změně strana zahráli přesvědčivě rychlý brejk a Taulant Seferi potvrdil vlastní velmi sebevědomý výkon. V 73. minutě se navíc trefil podruhé, míč dovezl do sítě jak při exhibici.

Bylo to symbolické. A ostudné.