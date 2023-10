Varianty za Šilhavého od té nejlepší: koho oslovit, pokud kouč skončí

Video se připravuje ... Aby bylo jasno, deník Sport nesouhlasí s postupem svazu v čele s předsedou Petrem Fouskem. Správným výstupem mělo být okamžité odvolání trenérského štábu v čele s Jaroslavem Šilhavým po čtvrteční ostudné porážce 0:3 s Albánií. Výkonný výbor se však mimořádně sejde až v příštím týdnu, stávající kouč tudíž povede tým i v neděli v pokračování kvalifikace o EURO 2024 proti Faerským ostrovům. Kdo by měl tým vést - v případě Šilhavého odvolání - ve zbývajících skupinových duelech v Polsku (17. 11.) a proti Moldavsku (20. 11.)? Podle webu iSport.cz a deníku Sport by měl svaz postupně oslovit trenéry přesně v tomto pořadí.

1. Jindřich Trpišovský (47 let) aktuální angažmá: Slavia Pokud existuje - byť jen jednoprocentní - šance najmout v kritické chvíli prokazatelně nejlepšího trenéra v zemi s jasným herním plánem a bohatou paletou taktických variant, je povinností strahovské centrály tento pokus učinit. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík dal najevo vstřícnost, pojďme tedy do toho. Otázkou je, zda by po případné nabídce chňapl sám Jindřich Trpišovský. K týmu by se však jednoznačně hodil. Nejlépe ze všech nabízených kandidátů. Jádro reprezentace tvoří hráči, kteří mu prošli rukama. Klíčové postavy Tomáše Součka a Vladimíra Coufala vypiplal až pro potřeby West Hamu. Svazuje je silné pouto podpořené neobyčejnými sportovními prožitky ve Slavii i v Liberci, rozumí si lidsky. Trpišovský by ve zcela zásadní partii v Polsku uměl využít i Šilhavým opomíjeného Ondřeje Lingra. Takticky by mužstvo dokonale připravil. A pokud by na bojišti něco nefungovalo, jistě by dovedl promptně zareagovat. Na rozdíl od současného realizačního týmu. Spokojený trenér Slavie Jindřich Trpišovský • Foto Pavel Mazáč (Sport)

2. Michal Bílek (58 let) aktuální angažmá: žádné Po minulé sezoně skončil v Plzni. Ziskem titulu, postupem do Ligy mistrů a ekonomickou záchranou klubu si získal zpátky renomé, byť závěr se mu na západě Čech příliš nevydařil. Napříč fotbalovým prostředím je respektovanou autoritou, několikrát prokázal umění pozvednout mužstvo v kritické situaci. Je to ryzí pragmatik, taková vlastnost by se v nynějších bouřlivých časech extrémně hodila. Hráče umí srovnat do latě, uklidnit je, přesně odhadnout, na co tým momentálně má a tomu přizpůsobit herní styl. S reprezentací prošel do čtvrtfinále EURO 2012, získal zkušenosti. I negativní, jelikož byl v době působení u národního týmu pod palbou těžké kritiky kvůli neatraktivnímu hernímu stylu a velmi odměřené komunikaci. Že v tomto směru udělal výrazný posun, dokázal při posledním angažmá v Plzni. Aktuálně si dává od trénování pauzu. Bílkovo číslo by si měli na svazu zakroužkovat červeným centrofixem. Michal Bílek v roli trenéra Plzně • Foto Pavel Mazáč / Sport

3. Ivan Hašek (60 let) aktuální angažmá: žádné Svazový šéf Petr Fousek zkoušel Haškovo jméno prosadit už minulý rok v březnu, kdy Šilhavý neuspěl v baráži o světový šampionát v Kataru. Neuspěl. Respektive nedokázal vahou silných argumentů přesvědčit členy výkonného výboru. Nyní může přijít příležitost číslo dvě. Ivan Hašek je nespornou osobností s potřebnou autoritou, která by mohla zdecimovanou reprezentaci dát dohromady. Práci na horkém křesle by se nebránil. Naopak z jeho okolí jdou zprávy, že má enormní chuť pracovat pro potřeby národního týmu. „Byl by to vrchol mé kariéry,“ vyznal se v dřívějším rozhovoru pro iSport.cz. Fotbal má v malíku, udržuje si velký přehled nejen o českých hráčích, poctivě sleduje i elitní zahraniční soutěže. Aktuálně je volný. Bez angažmá. Druhá strana mince – Hašek v Česku ani Evropě čtrnáct let netrénoval, jen těžko lze uchopit styl jeho práce. Může být favoritem sportovní rady (pokud bude Fouskem oslovena), pojí ho přátelské vztahy s předsedou Vladimírem Šmicerem. Ivan Hašek na lavičce Libanonu • Foto Profimedia.cz