Důvody fiaska reprezentace v Albánii: týmová nesouhra, pomalost a naivita 

Výběr Jaroslava Šilhavého byl, a nejen v Tiraně, z tohoto hlediska velmi nepřipravený, z pohledu defenzivy i ofenzivy. Ukážeme si to na několika konkrétních akcích z hororového představení v albánské metropoli.

Laxní a špatný návrat Davida Juráska • Foto Repo ČT Sport

Začneme u bránění. Klíčovou zásadou týmové defenzivní činnosti je bleskové přepínání do obrany po ztrátě míče. Buď ve smyslu okamžitého napadání soupeře s balonem, anebo raketového návratu zpět. Teď si tímto metrem změřme chování Davida Juráska před prvním inkasovaným gólem. V Benfice pod koučem Rogerem Schmidtem musí přepínat v expresním tempu automaticky, jinak by neměl v sestavě místo. V Tiraně na to zapomínal. Že špatnou přihrávkou založil albánský kontr, se může stát. Ale že ihned nepřepnul zpátky a nevracel se ve sprintu, nelze prominout. Na snímcích vidíte, že kdyby Jurásek včas zařadil zpětný chod a běžel naplno, kam si situace žádala a ne do prostoru, kde nikdo z Albánců nebyl, branka nemusela padnout. Anebo by měl střelec o poznání nepříjemnější pozici.

Obranných taktických chyb však české mužstvo nabídlo nepočítaně. Kromě pomalých návratů, šlo třeba i o snadné skákání Albáncům v osobních soubojích na špek. Viz Krejčího pád před třetím gólem, v situaci, kdy měl střídajícího Daku jen vystát. Takhle domácí naději zbaštil zasekávačku i s navijákem. Předtím Provod pro změnu podcenil zavření prostoru pro přihrávku za obranu tím, že nešel dovnitř hřiště.

Nyní k ofenzivě. Dalo se předpokládat, že albánská hra nebude založená na vysokém presinku, nýbrž na obranném bloku na vlastní polovině s rychlými přechody do útoku. Aby české mužstvo tuhle nástrahu překonalo, potřebovalo rychlou kombinaci více hráčů a také varianty rozehrávky, kterými by si vytvářelo přečíslení. Ani jedno na trávníku neexistovalo.

Tomáš Holeš měl otevřený střed hřiště, místo postupu volil alibistickou přihrávku • Foto Repo ČT Sport

Nejprve příklad české rozehrávky. Ve tříobráncovém systému je důležité, aby krajní stopeři vyváželi míče do volných okének, lákali k sobě protihráče a tím iniciovali vznik přečíslení na jiném místě. Ani Tomáš Holeš, ani Ladislav Krejčí to nedělali. Důkaz na snímku. Holeš má před sebou prostor, kam může s míčem vyrazit systematicky budovat přečíslení, ale místo toho přihrává alibisticky do středu stoperovi Jakubu Brabcovi a umožňuje albánskému celku, aby se pohodlně opět přesunul a zformoval.

V ofenzivě Češi opakovaně nevyužili přečíslení dvou na jednoho • Foto Repo ČT Sport

Češi také opakovaně opovrhli šancí na přečíslení na pravé straně, i když si o to Albánci přímo říkali. Vladimír Coufal s Tomášem Holešem, respektive Václavem Černým se opakovaně ocitl v situaci 2:1, leč nebylo z toho nic. I když průniky k brankové čáře a zpětné centry od ní jsou podle statistik gólově údernější než centry z boků před pokutovým územím, Holeš i Černý nakopli míč do šestnáctky, čímž snížili možnost vstřelení gólu.

Typický příklad absence rychlé kombinace • Foto Repo ČT Sport

A ještě příklad, co způsobí absence rychlé kombinace. Češi mohli rozehrát ťukes do uvolněného prostoru v pokutovém území Albánie, ale nebyli na to asi z tréninků to nachystaní. A jeden dotek navíc Michala Sadílka nadějnou možnost přiškrtil. Okno před Václavem Černým se výrazně scvrklo.

Kvůli těmto týmovým nedostatkům dostali Češi v Albánii na frak a jsou až po uši v kvalifikačních nesnázích. Byť se nacházejí ve skupině, ze které se snad ani nedá nepostoupit. Pokud to chtějí zlomit, nesmí po příjezdu na reprezentační sraz ignorovat základní principy moderního fotbalu.