Tvrdík: Trpišovský a reprezentace? Jako výpomoc si to umím představit

Dlouho to byla nemyslitelná věc. Platilo tohle: Jindřich Trpišovský patří ke Slavii a nic se na tom teď ani v nejbližší budoucnosti nezmění. A to i kdyby se přihlásila reprezentace. Jenže časy se – trochu – mění. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík potvrzuje, že jako krátkodobou výpomoc by svého trenéra pro potřeby národního týmu uvolnil.

V podcastu Kudy běží zajíc z 20. září letošního roku Tvrdík prohlásil: „Jindru platíme dobře, za špičkovou práci je dobře odměňován. Dokud tady budu, budu dělat všechno pro to, aby neodešel. V současnosti si nedovedu představit, že bych ho natrvalo pustil k nároďáku. Dokud má kontrakt, tak v žádném případě. A souběh funkcí? Nechci předjímat. Ale neumím si vůbec představit, že bychom se nedostali na EURO. To by byla tragédie českého fotbalu. Přál bych si, aby to Jarda Šilhavý a jeho tým zvládli. Bez toho, abych otevíral jakékoli spekulace, protože se mnou nikdo nejednal, tedy zopakuju to, co jsem v minulosti řekl i předsedovi FAČR. A sice že dočasně si umím představit, že Jindra povede souběžně Slavii i reprezentaci. Dokud má ale smlouvu, tak natrvalo v žádném případě. Co konkrétně znamená dočasně? To je všechno o dohodě.“

Při pohledu na tabulku české kvalifikační skupiny, hru národního týmu, projev Jaroslava Šilhavého a zápas v Polsku si možná už i Jaroslav Tvrdík nepostup na EURO představit dokáže.

Platí tedy, co šéf červenobílých před třemi týdny řekl? „Co jsem řekl v Zajíci, platí, byť to byla ryze teoretická diskuse. Je to ale kompetence a rozhodnutí FAČR a samotného trenéra Trpišovského, pro kterého by to krátkodobě bylo nesmírně náročné,“ sdělil Jaroslav Tvrdík pro iSport.cz.

O náročnosti, především časové, nemůže být sporu.

Nedělní zápas proti Faerským ostrovům pravděpodobně povede ještě Jaroslav Šilhavý, protože výkonný výbor bude řešit situaci reprezentačního trenéra až příští týden. To podstatné z hlediska postupu na EURO 2024 se odehraje v listopadu.

A takto by vypadal listopadový dvoukolejný Trpišovského program:

5. listopadu, F:L: Slavia–Plzeň

9. listopadu, EL: Slavia–AS Řím

12. listopadu, F:L: Olomouc–Slavia

17. listopadu, kvalifikace: Polsko–Česko

20. listopadu, kvalifikace: Česko–Moldavsko

25. listopadu, F:L: Slavia–České Budějovice

30. listopadu, EL: Šeriff–Slavia

Prostě nářez. Především proto, pochopitelně, že se jedná o práci na dvou hřištích a ve třech soutěžích. Přitom je jasné, že nejde jenom o zápasy, ale také o přípravu či cestování.

Jiří Müller, který Jindřicha Trpišovského zastupuje, na toto téma odepsal: „Nemá cenu pořád spekulovat.“

Samotný Trpišovský koncem září v pořadu Forum Bez frází řekl. „Moc ty věci neplánuju. Snažím se žít v přítomnosti. Možnosti byly za poslední dobu i ze zahraničních reprezentačních týmů. Neoslovilo mě to, necítil jsem to opustit. Nic jiného v hlavě nemám, a tak se k tomu stavím. Ale věkem nebo životní situací to může přijít. Teď je mé přemýšlení jen o Slavii, ale naše cesty se mohou rozejít i z pohledu klubu.“

Rozchod se Slavií není na pořadu dne. Ale krátké rande s reprezentací možná ano.