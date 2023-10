ONLINE: Ukrajina - Makedonie. Kvalifikace o EURO v azylu na Letné

Fotbalisté Ukrajiny hrají v azylu v Praze domácí utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Severní Makedonii. Na stadionu Sparty na Letné nastoupí k duelu skupiny C v 15:00. Do hlediště dorazí mimo jiné rodiny obětí či ukrajinský vojenský personál, který se v České republice zotavuje po zranění. Zápas sledujte ONLINE. Hrají se i další utkání skupin C, G a H.