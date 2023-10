Šilhavého setrvání i kvůli penězům za vyhazov? Hraje se o stovky milionů

Bylo pondělí pozdě večer, začátek září roku 2018. V Rostově na Donu se za dlouhý stůl usadil zlomený muž. Trenére, rezignujete? Tázal se redaktor deníku Sport. Karel Jarolím zakroutil hlavou. „Nevím, co bude dál, ale je mi hrozně, zasloužil bych veřejnou popravu,“ zasmušile pravil po debaklu 1:5 s Ruskem.

Totožné scény se odehrály o pět let a jeden měsíc později. Jen obsazení a místo byly jiné. V tiskové místnosti seděl zkoprnělý Jaroslav Šilhavý, slova ze sebe nepáčil v Rusku, ale v útrobách stadionu Air Albania v Tiraně. Trenére, rezignujete? Tak zněla jedna z prvních otázek. „Je jasné, že se to bude řešit. S čím přijde vedení, to nevím,“ soukal ze sebe.

Zpátky do Ruska. Pár desítek minut poté, co Jarolím nasedl s týmem a funkcionáři do leteckého speciálu, se deset tisíc metrů nad zemí z úst tehdejšího místopředsedy Romana Berbra dozvěděl o odvolání z funkce.

V tomto bodě se příběhy liší. Šilhavého nekompromisní verdikt nepotkal. Vedení svazu nechalo celý realizační tým pracovat minimálně do neděle, kdy se Česko v Plzni postaví Faerským ostrovům. V tiskové zprávě rozeslané dopoledne médiím stálo těchto pár nesourodých vět:

„Předseda FAČR Petr Fousek informoval, že ve čtvrtek v noci došlo ke svolání výkonného výboru na příští týden. Přesný termín ještě nebyl stanoven. Teď je bezpodmínečně nutné porazit v neděli Faerské ostrovy, se kterými se hraje už pozítří.“

Je pravdou, že redaktoři Sportu už krátce po čtvrteční půlnoci měli zprávy, že se věci po šokující porážce 0:3 v Tiraně dávají do pohybu, a že dojde ke svolání mimořádného zasedání výkonného výboru, jehož jedinou náplní bude Jaroslav Šilhavý. Původně se počítalo, že funkcionářská elita zasedne téměř okamžitě po návratu z Albánie – z Tirany odlétala v pátek o půl jedenácté dopoledne – času na setkání měla dost. Potká se ale až po střetu s Faeřany.

Šest milionů proti čtvrt miliardě

Jaké možnosti řešení se nabízejí?

1. Odvolání Šilhavého a nástup nového trenéra se střednědobou smlouvou.

2. Odvolání Šilhavého a krátkodobý trenérský záskok do konce skupiny (čili na dva zápasy), případně do březnové baráže.

3. Setrvání Šilhavého za předpokladu, že mužstvo s Faery vyhraje.

Byť se to nezdá úplně pravděpodobné, poslední variantu nelze šmahem zavrhovat. I kvůli penězům. Ve svazové pokladně lezou myši, v případě předčasného konce by realizační tým měl dle platného kontraktu nárok na vyplacení odstupného v celkové výši 6,3 milionu korun.

Z druhé strany, násobně větší peníze si svaz vydělá postupem na EURO 2024. Jen za účast na turnaji vyinkasuje okolo čtvrt miliardy korun, další peníze by přitekly z plnění reklamních a sponzorských smluv. V těchto souvislostech se odstupné jeví jako zcela marginální záležitost.

Jak deník Sport během pátečního dne zjišťoval, odvolání Šilhavého suity po Faerech je mnohem pravděpodobnější možností. I proto, že ve hře může být… Jindřich Trpišovský!

Dlouho to byla nemyslitelná věc. Platilo toto: sedmačtyřicetiletý kouč patří ke Slavii a nic se na tom teď ani v nejbližší budoucnosti nezmění. A to i kdyby se přihlásila reprezentace. Jenže časy se – trochu – mění. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík potvrzuje, že jako krátkodobou výpomoc by svého trenéra pro potřeby národního týmu uvolnil.

V podcastu Kudy běží zajíc z 20. září letošního roku Tvrdík prohlásil, že „dočasně si umím představit, že Jindra povede souběžně Slavii i reprezentaci. Dokud má ale smlouvu, tak natrvalo v žádném případě. Co konkrétně znamená dočasně? To je všechno o dohodě.“

Trpišovský jako výpomoc

Při pohledu na tabulku české kvalifikační skupiny, hru národního týmu, projev Jaroslava Šilhavého a blížící se zápas v Polsku si možná už i Jaroslav Tvrdík nepostup na EURO představit dokáže.

Platí tedy, co šéf červenobílých před třemi týdny řekl? „Co jsem řekl v Zajíci, platí, byť to byla ryze teoretická diskuse. Je to ale kompetence a rozhodnutí FAČR a samotného trenéra Trpišovského, pro kterého by to krátkodobě bylo nesmírně náročné,“ sdělil Tvrdík deníku Sport a webu iSport.cz.

O náročnosti, především časové, nemůže být sporu. Od 5. do 13. listopadu by se Trpišovský musel připravit na sedm velkých zápasů. Prostě nářez. Především proto, pochopitelně, že se jedná o práci na dvou hřištích a ve třech soutěžích. Přitom je jasné, že nejde jen o zápasy, ale také o přípravu či cestování.

Jiří Müller, který Jindřicha Trpišovského zastupuje, na toto téma odepsal: „Nemá cenu pořád spekulovat.“

Samotný Trpišovský koncem září v pořadu Forum Bez frází řekl. „Nic jiného v hlavě nemám, a tak se k tomu stavím. Ale věkem nebo životní situací to může přijít. Teď myslím jen na Slavii.“

Rozchod se Slavií jednoznačně není na pořadu dne. Ale krátké rande s reprezentací možná ano.

Jisté je, že Petr Fousek o názor na situaci požádá Ericha Brabce, nového technicko-sportovního ředitele. Ten je zase v úzkém kontaktu se sportovní radou v čele Vladimírem Šmicerem. Ta však bude do věci zasahovat jen ve chvíli, kdy ji o to požádá sám předseda. Tak jsou na Strahově nastolena pravidla.

Zatím není známo, kdy dojde k jednání výkonného výboru. Zřejmě však v první polovině týdne, ve čtvrtek to zřejmě nebude, ten den Fousek svědčí u plzeňského okresního soudu v případu Romana Berbra.

Jak by vypadal Trpišovského listopad