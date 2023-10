ZNÁMKY za Faery: Souček se nehodil, aktivní Lingr. Jurásek to posílal do...

Že by se čeští fotbalisté v zápase s Faerskými ostrovy dostali do kdovíjaké pohody, to se říct nedá... Ostřelování hostující branky v Plzni skončilo dvakrát na tyči a nejen Michal Sadílek se pomalu vytrácel. Do zápasu jakoby se ani nehodil kapitán Tomáš Souček, který ale prokázal pevné nervy, když čtvrt hodiny před koncem urval klíčovou výhru 1:0. Jak výkony českých hráčů ohodnotil deník Sport na škále 1 - nejhorší a 10 - nejlepší? Pro zobrazení známek se přihlaste, nebo zdarma registrujte na iSport.cz, získáte tím přístup do diskuzí i k výsledkům anket. Lukáš Masopust, Václav Jurečka a Jakub Brabec nebyli hodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.