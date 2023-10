Šilhavý, to už je zlomený kouč. Hašek by měl zájem, ale co polská stopa?

Podrží ho Fousek a spol.? Nebo bude odvolán? Pozice reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého je minimálně vratká. „V Albánii na mě působil jako zlomený kouč, který už tým nemůže posunout,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl, který s národním mužstvem neslavný výjezd absolvoval: „Byly tam jednoznačné taktické chyby a prakticky žádný koučink,“ dodává. Pokud tedy svaz Šilhavého nepodpoří, kdo by měl přijít na jeho místo? „Mně by se tam nejvíc líbilo duo Ivan Hašek ve spolupráci s Martinem Svědíkem. Haška znám a vím, že fotbalem je doslova pohlcen a má velký přehled. Jednoznačně má chuť převzít národní tým, kdyby byl osloven. Bral by to jako vrchol trenérské kariéry,“ říká Fejglův kolega Radek Špryňar.