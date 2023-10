Názory expertů: Je už Šilhavý přesčas? Tipy na možného nástupce se liší

Video se připravuje ... Setrvá či nesetrvá Jaroslav Šilhavý u kormidla národního týmu? Toť otázka, kterou web iSport.cz položil expertům a bývalým reprezentantům po blamáži v Albánii (0:3) a upracované výhře nad Faerskými ostrovy (1:0). Přestože Šilhavého svěřenci fanoušky svými výkony příliš netěší, stále drží možnost postupu na ME ve svých rukou. V úterý zasedá výkonný výbor FAČR, aby rozhodl, zda do závěru kvalifikace proti Polsku a Moldavsku povede reprezentaci stále Šilhavý nebo nová tvář.

Václav Němeček bývalý reprezentant a hráč Sparty či Toulouse Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„Už to říkám poněkolikáté. Za mě je jedno, kdo tým trénuje, ale pokud se neuspělo už v kvalifikaci o MS, má být kouč odvolán, přičemž na své pozici setrval. Takže asi nepřekvapím, když řeknu, že bych byl pro odvolání Jaroslava Šilhavého. Dle mého názoru je změna potřebná z mnoha důvodů. Věřím tomu, že na rozhodnutí výkonného výboru může mít vliv ztráta Polska s Moldavskem, ale můj názor je, že se na to nelze ohlížet.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Nejsem vševědoucí a do tohoto bych se nerad pouštěl. Upřímně řečeno jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Nutno ale říct, že těch kandidátů zase tolik nemáme. Už jen kvůli tomu, že kdo by třeba vhodný byl, tak není volný. Teď na ty dva zápasy by tam mohl jít v podstatě kdokoliv, kdo má pozitivní energii a respekt u hráčů, aby se reprezentace na Euro dostala. Teprve pak by se měla řešit dlouhodobá varianta. Zároveň ale nevidím jako dobrou možnost, aby Jindřich Trpišovský vzal na záskok reprezentaci při angažmá ve Slavii. Za hranice bych ale nekoukal, spíše bych hledal mezi českými trenéry.“

Zdeněk Folprecht expert a bývalý ligový záložník Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„I když máme skoro jistý postup na EURO, tak bych to udělal. Naše postavení ve skupině je spíš náhoda a zásluha nemohoucnosti Polska nebo jiných týmů. Samozřejmě vůbec nesnižuju výsledky mužstva, body jsme získali, ale výkony nejsou dobré. A trenér může ovlivnit to, jak se tým na hřišti prezentuje. Herní tvář by měla být jiná. Chybí mi to, že jako fanoušci moc nevíme, co od reprezentace čekat, jak se chce prezentovat.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Kdybych hledal jen záskok, což znamená dojet kvalifikaci a udělat EURO, zkusil bych se domluvit s Trpišovským. Museli by za ním a za panem Tvrdík přijít s prosíkem, chtěl by si to samozřejmě dělat po svém a na svazu si musejí vyhodnotit, jestli jim to za to stojí, nebo ne. Nevidím tady nikoho jiného, kdo by za půl roku připravil mužstvo na takový turnaj. Co se týče dlouhodobějšího řešení, vykoupil bych ze Slovácka Svědíka. Je to koncepční trenér a měl by v kariéře udělat další krok. Pro reprezentaci by mohl být zajímavý.“

Jaroslav Černý expert a bývalý ligový záložník Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„Když jsem viděl zápas s Faerskými ostrovy, tak by podle mě skončit měl. Kluci sice vyhráli, ale výkon mužstva už nepřipomíná výkony na začátku jeho působení u nároďáku. Chybí tomu nápad, působíme utahaně. Jestli chceme postoupit na Euro, tak je zapotřebí nový impulz i nový kouč. Poláky taky nakopla změna, i když jim to možná bude k ničemu. Jejich remíza s Moldavskem nám stoprocentně nahrává, ale změna by přijít měla bez ohledu na výsledky jiných celků. Když jsem viděl rozhovor s Jaroslavem Šilhavým po tom nedělním zápase, tak na mě působil, že by snad i skončit chtěl.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Za mě je jedinou relevantní možností Ivan Hašek, jehož zkušenosti i se zahraničním fotbalem by nám mohly pomoci. Navíc je osobností českého fotbalu, který by mohl fotbal pozvednout. Nenapadá mě jiné jméno, které by bylo adekvátní náhradou. U Trpišovského si nemyslím, že by byl dobrý krok, aby trénoval Slavii i národní tým. Co se týče třeba zahraničních možností, tak já jsem spíše zastáncem našince na lavičce reprezentace.“

Martin Frýdek bývalý reprezentant a hráč Sparty Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„Kdybyste se mě ptali po Albánii, okamžitě řeknu, že by měl jednoznačně skončit. I v rozhovorech působil velmi odevzdaně. Teď víme, že Polsko ztratilo s Moldavskem, což je pro nás dobrá zpráva, ale pořád si stojím za svým, že je Šilhavý momentálně bez energie a nerozhodný. Když se ho redaktor zeptal, zda má sílu pokračovat, tak mu vůbec neodpověděl. Myslel jsem si, že i přes utrápenou výhru řekne, že jim to nalilo novou krev do žil, ale to se nestalo. Nepřipadá mi, že by vlastně pořád chtěl být koučem reprezentace. Tomáš Souček sice říká, že za ním kabina stojí, ale my jako hráči jsme na veřejnosti nemluvili jinak.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Kdyby se jednalo o momentální impulz, tak Franta Straka je takový blázen, ale když se budeme bavit koncepčně, tak to je složitější. Nabízí se Trpišovský, ale nevěřím, že by chtěl úplně vypadnout z toho klubového režimu. Jako trenér reprezentace by nebyl tolik s hráči v kontaktu. Líbil by se mi i Martin Svědík, ale je to podobné jako u Trpišáka. Oba jsou mladší trenéři, kterým asi více svědčí klubové angažmá. Kdybyste se zeptal Ládi Vízka, řekne vám první tři kandidáty Hašek, Hašek, Hašek. Ivan je skvělý člověk i odborník, jenže tady dlouho netrénoval.“

David Kobylík expert a bývalý hráč Olomouce či Štrasburku Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„Velmi složitá otázka. Byl bych pro takové rozhodnutí v případě, že by asociace už dávno měla vybraného kandidáta, který převezme mužstvo na víc než jen tento cyklus. Nejsem spokojený s výkony týmu, ale pravděpodobně tahle kvalifikace krkolomně skončí postupem na EURO. A v tomto případě, kdy asociace nemá koncepčně nachystaného trenéra, který by tým převzal ze dne na den, jsem pro to, aby trenér Šilhavý dodělal svou práci. I když se mi výkony reprezentace nelíbí. Bylo by to unáhlené.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Jindřich Trpišovský podle mě ze Slavie neodejde a nároďák nevezme. Proto mám jediného kompetentního kandidáta, a to je Víťa Lavička. Kde působil, měl úspěchy. Byl v zahraničí a zná i mezinárodní scénu. Ví, jak to chodí venku a vždycky měl dobré vztahy s hráči. U reprezentace je to hlavně o tom, aby trenér dal mužstvu správnou taktiku na soupeře a vytvořil prostředí, které bude funkční. To by za mě díky povaze a trenérským schopnostem zvládl.“

Vlastimil Palička fotbalový trenér a expert, bývalý záložník Měl by výkonný výbor odvolat Jaroslava Šilhavého z pozice hlavního kouče reprezentace?

„Nemyslím si, že by výkonný výbor měl odvolávat trenéra, sám se zamýšlím, jestli je na to ve výboru nějaký odborník. Hra a výsledky jsou nějaké, ale jsme stále ve hře o EURO. Špatné by bylo, kdyby to hráči viděli jinak, ale zdá se, že komunikace a chemie funguje. Pokud by to bylo naopak, musí ihned nastat změna. Ale za mě je myšlení, že přijde nějaký trenér a změní takticky něco během dvou zápasů, zastaralé. Než si například Sparta sedla pod trenérem Brianem Priskem, také to trvalo. Jenom laik si může myslet, že se vymění trenér a vše bude fungovat.“ Koho byste dosadil na jeho pozici?

„Nové jméno bych řešil jedině, kdyby změna nastala až po kvalifikaci. A jediný vhodný trenér, kterého u nás v tomto ohledu vidím, je Jindřich Trpišovský. Pan Tvrdík sice říká, že by ho uvolnili, ale to je trochu amatérský pohled. Má to spoustu následků, současná trenérská práce je vysoce odborná záležitost, časově obrovsky náročná. Pak už zbývá jen podívat se po trenérech v zahraničí, i když v tomto tématu jsem trochu stará škola. Otázka je, jak by zvládl komunikaci, která je skoro důležitějším prvkem než odbornost, ale je pravda, že hráči této generace už jsou jazykově dobře vybavení.“ Nepostup na MS i pád do Ligy národů B. Nepovedené momenty Jaroslava Šilhavého Video se připravuje ...