Šilhavý o vynechání Čvančary: Nebylo to ono. Chorý a Kušej nám pomohou

Byl jste v kontaktu s Antonínem Barákem?

„Nebyl, u něj je stav setrvalý. Minule jsem odpovídal stejně, že jsme spolu mluvili a stav se nemění. Mění se to, že před měsícem byl nemocný, teď už v podstatě nastupuje na části utkání. Stav se nezměnil.“

Vzal jste i dva nováčky, čím vás zaujal Tomáš Chorý a Vasil Kušej?

„Trápí nás koncovka a myslím si, že to jsou hráči, co nám pomohou. Když přijde Tomáš Chorý do zápasu, můžeme si o něj pomoct dlouho přihrávkou, je to velký hráč. Při standardních situacích umí dát gól, je to bojovník. Stejně jako Vasil Kušej, protivný útočník, který také umí skórovat. Je jedním z několika hráčů v lize, který dokazuje, že nemá problém se do šancí dostat a proměnit je. To od něj očekáváme. Viděli jsme to i na mistrovství Evropy jednadvacítek, tam dokazoval to, co umí, a věříme, že to tady taky ukáže.“

Jak vypadala brankářská situace? Zranil se Jiří Pavlenka, do nominace se stihl uzdravit Jindřich Staněk, jen mezi náhradníky se dostal Václav Hladký z Ipswiche.

„S Václavem komunikuje trenér brankářů Milan Veselý, víme, že chytá druhou nejlepší soutěž v Anglii a chytá dobře. Kdyby byl Staněk marod, jak se předpokládalo, tak by v nominaci možná byl. Jirka Pavlenka byl jednička, bohužel se zranil. Je to nepříjemné, ale věřím, že si poradíme. Jindra Staněk je zkušený gólman, který už něco odchytal. I Aleš Mandous v podstatě teď taky hodně chytal, ve Slavii dokazuje, jaký je brankář. A mladý Matěj Kovář je talent, který o sobě v budoucnu dá ještě víc vědět.“

Z jakého důvodu chybí Tomáš Čvančara?

„Přiznám se, že jsme byli na úvodních zápasech v Německu, když přestoupil a tam se hodně chytil. Dal ze začátku asi tři góly, vlítnul do toho, ale v našich posledních dvou zápasech to nebylo úplně ono. I v Německu nenastupuje vždycky do základu, sbírá jen minuty ve druhém poločase. Rozhodli jsme se to oživit a věříme tomu, že ty změny budou ku prospěchu věci.“

Jak to vypadá s Patrikem Schickem?

„Opět zranění. Není to nic vážného, ale minimálně na čtrnáct dní to bude chtít uvolnění z tréninku, aby pak mohl zase začít. Věříme, že to bude krátkodobá rekonvalescence a že bude brzy zpátky na hřišti. Počítali jsme, že by mohl zasáhnout do tohoto srazu, ale bohužel se přihodilo tohle.“

Jak vyhlížíte zápasy s Polskem a Moldavskem?

„Jsou pro nás hodně důležité, rozhodnou o postupu, který si všichni přejeme. Teď se připravujeme na Polsko, jedeme tam nachystaní, víme, že soupeř má silné hráče v týmu. S Moldavskem se uvidí podle výsledku v Polsku.“

Dvě jména – Matěj Jurásek a Ladislav Krejčí. První se zranil o víkendu proti Plzni, druhý údajně na posledním reprezentačním srazu. Jaký je jejich stav?

„S Matějem Juráskem mluvil Tomáš Pešír hned po zápase s Plzní. Zrovna jsme tam byli přítomni a hned jsme věděli, že to bude špatné. Zákrok vypadal i přes celé hřiště nebezpečně, což se bohužel potvrdilo. Nechci předjímat zdravotní stav, kluby nechtějí, aby se to vědělo, ale je to tak vážné, že v nominaci nemohl být. Pravděpodobně by v ní byl, počítali jsme s ním. Co se týče Ládi Krejčího, opravdu se zranil v Plzni s Faerskými ostrovy, netrénoval. Ukázalo se, že to vyžaduje delší dobu léčení. Nechci komentovat jeho zdravotní stav, to si když tak zjistíte na Spartě. Jinak by tady taky pravděpodobně byl v nominaci.“

Cítíte podporu výkonného výboru?

„Moje myšlenky jsou víceméně spojené s tímhle srazem a postupem na EURO, ničím jiným se prostě nezabývám, co bude potom, až postoupíme, to se uvidí. Odpočinul jsem si, jsem plný energie, připravený s týmem udělat poslední krok, věřím tomu, že i tým bude v takovém rozpoložení. Komunikujeme s klukama, všichni víme, o co nám jde a všichni to chceme.“