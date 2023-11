Šilhavý na klíčový sraz bere Kušeje i Chorého, Barák a Čvančara nejedou

Český tým nejprve 17. listopadu nastoupí ve Varšavě proti domácímu Polsku a o tři dny později přivítá v Olomouci Moldavsko. Šilhavého svěřenci figurují ve své kvalifikační skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim stačí porazit Moldavsko. Velmi pravděpodobně by je na závěrečný turnaj poslaly i dvě remízy. Český tým už má jistotu minimálně startu v play off o Euro, v němž se podle pořadí v Lize národů o zbylá tři místa utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

Mužstvo i v listopadových zápasech povede Šilhavý, jehož pozice byla po říjnové porážce 0:3 v Albánii v ohrožení. Výkonný výbor jej podržel ve funkci, mírně však upravil kontrakt s koučem a jeho realizačním týmem, smlouva nově vyprší 30. listopadu s možností oboustranné opce.

Mladoboleslavský Kušej i plzeňský Chorý si vysloužili nominaci díky posledním povedeným výkonům v lize. Na první reprezentační sraz z aktuální nominace čekají i brankář Matěj Kovář a obránce Martin Vitík, kteří už ale s národním týmem v minulosti byli.

„Trápí nás koncovka. Tomáš Chorý ve vápně je typologicky velký hráč, o kterého si můžeme pomoct dlouhou přihrávkou při standardních situacích. Umí dát gól, je to bojovník. Vasil Kušej je taky nepříjemný, protivný útočník, který umí dát gól. Proto jedou,“ uvedl Šilhavý.

Vedle brankář Pavlenky a Schicka, který znovu nehraje kvůli zranění, bude český kouč ze zdravotních důvodů postrádat i obránce Ladislava Krejčího mladšího. „Patrika Schicka znovu trápí zranění, není to nic vážného, ale potřebuje 14 dní uvolnit z tréninku. Věřím, že po krátké rekonvalescenci bude znovu na hřišti. Bohužel se to přihodilo, je to smůla a do tohoto srazu zasáhnout nemůže,“ řekl Šilhavý.

Z útoku tentokrát překvapivě vynechal Čvančaru z bundesligového Mönchengladbachu. „Poslední zápasy to nebylo od Tomáše úplně ono. V Německu sbírá starty jen po minutách, proto jsme se rozhodli útok obměnit,“ vysvětlil Šilhavý.