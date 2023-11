Reprezentace se sešla v Praze i se dvěma nováčky. Nikdo se nezranil

Český tým se raduje z gólu do sítě Faerských ostrovů • Michal Beranek / Sport

V týmu je aktuálně 25 hráčů včetně dvou nováčků - útočníků Tomáše Chorého a Vasila Kušeje. O víkendu Šilhavý dodatečně povolal dalšího ofenzivního hráče Tomáše Čvančaru a obránce Davida Zimu.

Český tým nejprve v pátek nastoupí ve Varšavě proti domácímu Polsku a o tři dny později přivítá v Olomouci Moldavsko. Šilhavého svěřenci figurují ve své kvalifikační skupině na postupovém druhém místě za vedoucí Albánií a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim stačí porazit Moldavsko. Velmi pravděpodobně by je na závěrečný turnaj poslaly i dvě remízy. Od rozdělení federace Česko na Euru ještě nikdy nechybělo.

„Víme, že nás čekají strašně důležité zápasy. Že když je zvládneme, tak postoupíme. Nic jiného nechceme,“ řekl na tiskové konferenci Kušej. „Doufám, že trenér se rozhodne mi dát nějaké minuty,“ dodal třiadvacetiletý ofenzivní univerzál z Mladé Boleslavi.

Český tým se bude v Praze připravovat do středy, kdy odcestuje do Varšavy. Dnešního úvodního podvečerního tréninku na Strahově se zúčastní zhruba polovina hráčů, zbytek zůstane na hotelu, kde se bude věnovat regeneraci a rehabilitaci po víkendových zápasech ve svých klubech. Po pátečním utkání ve Varšavě se mužstvo během soboty přesune do Olomouce.