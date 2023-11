Brankářský rébus: Mandous, nebo Staněk? Kdo by měl chytat za repre

Aleš Mandous = Pan přihrávka

Jeho hra nohama, to je pojem. Aleši Mandousovi v tomto ročníku naměřili statistici pokaženou přihrávku až při čtvrtém ligovém zápase na Stínadlech. Nejpřesnější nahrávač v celé lize dal nepřesně pouze šest pasů z celkových 256. Neuvěřitelná úspěšnost. „Je v tom velmi silný. Trochu nám tím i nahrazuje chybějícího leváka na stoperu,“ vyzdvihl Mandouse trenér Jindřich Trpišovský.

Gólman „sešívaných“ v tomto ohledu vyčnívá i na mezinárodní scéně. V Evropské lize je gólmanem s nejpřesnější rozehrávkou. „Hra nohama je jednoznačně mou předností. Proto si mě i Slavia vybrala,“ ví sám Mandous.

Do sestavy Slavie se dostal začátkem září poté, co se Ondřeji Kolářovi nepovedly zápasy s Jabloncem a Zorjou Luhansk. Nabídnuté šance se jednatřicetiletý strážce svatyně chytil bravurně. Ze současných jedniček FORTUNA:LIGY inkasuje nejméně gólů na utkání. Navíc drží i nejdelší sérii bez inkasované branky v sezoně.

Anketa Zajistí si čeští fotbalisté postup na EURO už po zápase v Polsku? ANO NE

Co tedy může hovořit proti nasazení Aleše Mandouse? Především nedobrá bilance ve velkých zápasech. Ze soubojů proti Plzni a Spartě odešel jako vítěz pouze ve dvou případech. V nedávném utkání s Viktorií nesl část viny na první trefě Erika Jirky. Při pěkném obloučku Sampsona Dweha měl totiž špatné výchozí postavení, kvůli němuž nedokázal gólový pas zachytit.

Z nepovedeného duelu se však znamenitě oklepal. Jako celá Slavia.

Proti AS Řím musel čekat na první zákrok až do 52. minuty. Při šanci Andrey Belottiho ovšem ukázal svou další silnou stránku: ohromný klid. Nijak se neunáhlil, zaujal ideální pozici a ostrou ránu zcela suverénně chytil. Dobíhající Romelu Lukaku nedostal žádnou šanci k dorážce.

„Bylo to krátce po mé brance na 1:0. Mandy nás podržel, za což mu musíme poděkovat,“ věděl o důležitosti povedeného zásahu Václav Jurečka.

Stejná jistota vyzařovala z Mandouse i o víkendu na Andrově stadionu. Proti svému bývalému celku neudělal jedinou chybu. Opět bezchybně rozehrával a navrch akrobaticky vyškrábl hlavičku Jana Fialy. Před zápasem s Polskem je v ideálním rozpoložení.

Jindřich Staněk = Nezlomný bojovník

Pokud někdo dokáže prorazit hlavou zeď, pak on. Jindřich Staněk je ztělesněním válečníka, co se ničeho nebojí a překoná každou překážku. Je takový odmala. Prokázal to již ve dvanácti letech, kdy podával jako člen akademie Letenských míče na zápase Sparta–Brno. Tehdy jen dva metry od něj explodoval dělbuch.

„Měl jsem strach, co se mnou je. Kdybych se vážněji zranil, mohl to být konec s fotbalem. Určitě na něj kvůli tomu nezanevřu a budu chodit podávat míče i dál. Jen už ne pod kotel,“ měl Staněk již jako dítě jasně nastaveno.

Svou buldočí náturu ukazuje i nyní. Když jej ze zápasu s Pardubicemi vyřadil lehký otřes mozku po srážce se Sampsonem Dwehem, stál hned další víkend v brance na Spartě. Následující týden pak podstoupil nejprve tvrdý vzdušný souboj v Astaně, načež jej z duelu s Jabloncem vyřadil tygří skok pod nohy Václava Drchala. Čtyřdenní pobyt v nemocnici přinutil Staňka dát si pauzu.

Plzeň - Jablonec: Po ostrém střetu Staňka s Drchalem musel gólman vystřídat Video se připravuje ...

„Vyšetření ukázala nějaké limity, ale dali jsme na jeho pocit,“ vysvětloval trenér Miroslav Koubek, proč Staňka nasadil ani ne měsíc po zranění hlavy do šlágru na Slavii. S ochrannou helmou dovedl své mužstvo v Edenu ke třem bodům. „Tak brzký návrat v plánu nebyl,“ přiznal sám gólman, jemuž překousnout bolest či diskomfort nedělá žádný problém.

Po prodělaných zraněních dál chytá, jako by se nikdy nic nestalo. Do všeho vletí po hlavě. Bez zbytečného rozmýšlení a pochyb. Prostě tak, jak to má správný gólman dělat. Jen nyní musí na svou ochranu nosit helmu. „Nemyslím si, že by mi překážela. Je to s ní jen o zvyku,“ dušuje se Staněk.

Přesto bylo proti Dinamu Záhřeb i Slovácku vidět, že hrdina loňské mistrovské jízdy Plzně není ve své obvyklé pohodě. Proti chorvatskému celku vypadla Staňkovi jednoduchá rána Josipa Mišiče z velké dálky. Při debaklu 1:4 od Slovácka si pak jediný zákrok připsal při střele Milana Petržely, kterou ovšem špatně vyrazil pouze ke gólově dorážejícímu Pavlu Juroškovi.

„Kondičně a hlavně mentálně jsme spadli do hlubiny a nenašli recept, jak se z ní dostat,“ omlouval šokující porážku trenér Viktorie.

Kromě odvahy ovšem vyčnívá Staněk i mentální sílou, díky níž hodí své chyby ihned za hlavu. Cíl má totiž jasný: zamknout branku a dosáhnout ještě na vytoužený přestup do zahraničí.

Mandous vs. Staněk (v této sezoně)

ALEŠ MANDOUS JINDŘICH STANĚK 13 zápasy 20 7 čistá konta 6 9 inkasované góly 20 10,33 očekávané inkasované góly 20,61 1,97 zákroky 1,66 1,13 zlikvidované centry 1,19 1,13 zachycených přihrávek 1,47 27,44 (96,7 %) přihrávky (úspěšnost) 22,03 (87,9 %) Zdroj dat: Wyscout.com Pozn.: Tučně jsou vyznačeny statistiky, které jsou přepočteny na 90 minut hry. Počítají se pouze zápasy na klubové úrovni ve F:L a evropských pohárech.

Mandous vs. Staněk (v reprezentaci)

ALEŠ MANDOUS JINDŘICH STANĚK 4 zápasy 6 2 čistá konta 0 4 inkasované góly 7 3,34 očekávané inkasované góly 6,17 0,95 zákroky 2,53 0,24 zlikvidované centry 1,36 2,39 zachycených přihrávek 1,75 18,14 (89,5 %) přihrávky (úspěšnost) 18,12 (78,5%) Zdroj dat: Wyscout.com Pozn.: Tučně jsou vyznačeny statistiky, které jsou přepočteny na 90 minut hry.

ALEŠ MANDOUS vs. JINDŘICH STANĚK 31 let věk 27 let Slavia klub Plzeň levá preferovaná noha pravá 188 cm výška 192 cm 85 kg váha 90 kg

Mandous je jistota