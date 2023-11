Staněk: Šancí jsme měli víc. Helma? Kdo nemá rád čepice, musí si zvyknout

Berete bod?

„Bereme, ale pojďme si říct, že šancí jsme měli dneska víc. Úplně spokojený nejsem, měli jsme na to tady vyhrát. Je to škoda, mohli jsme postup na EURO potvrdit už dneska.“

Dalo se zabránit té polské gólové akci?

„Byl to balon do kapsy, to je jeden z nejtěžších balonů pro mě i pro obránce. Viděl jsem, jak to letí, snažil jsem se vykrýt zadní tyč, jít proti. Holi (Tomáš Holeš) to tečoval do mě, nešťastně se to odrazilo doprostřed a Poláci to dorazili. Škoda, takový zvláštní gól.“

Prožil jste nejtěžší chvíli při přímém kopu Roberta Lewandowského?

„Takhle zblízka je standardka nepříjemná, zvlášť, když ji kopal Lewandowski. To byla hodně těžká situace, měli ještě závary po rohách, nepříjemná byla i první střela.“

Anketa Potvrdí čeští fotbalisté proti Moldavsku postup na EURO 2024? ANO NE

Mrzí vás, že jste už mohli při výhře nad Polskem slavit postup na EURO?

„Řeknu za sebe, že mě to mrzí. Chceme každý zápas vyhrát, i ten proti Moldavsku. Na remízu myslet vůbec nebudeme.“

Jak zvládáte zápasový zápřah po nepříjemných úrazech hlavy?

„Je pravda, že po zápasech jsem trošku víc unavený, to je asi jediná kaňka. Jinak se cítím v pohodě, musím zaťukat, že žádné další problémy nejsou. Helmu nosím druhý týden, zvykám si na to, mám to na každém tréninku. Pořád je to něco, co máte na hlavě, kdo nemá rád čepice, musí si na to zvyknout.“

Vy máte rád čepice?

„Já ne, když byla na tréninku zima, musel jsem si ji do pěti minut sundat, protože jsem se v ní cítil blbě.“

Takže v helmě se cítíte blbě?

„To ne, helma je jiná než čepice, je na hlavě pevnější. Ideální to úplně není, ale také to není úplně problém.“

Sluší vám?

„V klubové televizi jsem o tom vtipkoval v dobré náladě po povedeném zápase. O tohle mi fakt nejde, jak vypadám. Jde o to, aby mě to ochránilo, věřím, že v brzké době snad žádnou ránu do hlavy nedostanu.“

Kdy jste věděl, že půjdete chytat?

„Trenér nám to říkal, ale tuhle informaci bych si nechal pro sebe, jsou to interní věci, jaké nechci prozrazovat.“

Chytalo se vám ve vyprodané aréně dobře?

„Je super, že přijelo hodně českých fanoušků do našeho sektoru, samozřejmě jim za to chceme poděkovat.“

Jak je na tom kapitán Tomáš Souček, který dostal úder do hlavy?

„Konkrétně nevím nic, jen, že hodně krvácel, museli mu to během zápasu ještě jednou převazovat. Věříme, že bude v pohodě.“

Je vám podobný v tom, že aby zápas nedohrál, musí ho ze hřiště odnést?

„Je to válečník, můžeme být jenom rádi, že takového hráče máme. Ještě jsme mohli vystřelit, ale když kluci chtěli hru přerušit, trochu jsem se lekl, co se stalo. Nemám bližší informace, ale věřím, že to bude v pohodě a bude se dobře cítit už večer.“