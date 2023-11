Experti chválili Brabce: Lewandowski si neškrtl. Jalový poločas, pak zlepšení

Po prvním poločase to vypadalo všelijak, zlepšený výkon ve druhé půli ale přinesl remízu a další krok blíž na EURO. Češi hráli v Polsku nerozhodně 1:1, proti Moldavsku jim v pondělí stačí uhrát v Olomouci jediný bod. „Ve druhém poločase se česká hra výrazně zlepšila, a to nám přineslo úspěch. Zvýšili jsme aktivitu, měli jsme i několik dalších šancí. Remíza je zasloužená,“ hodnotil souboj ve Varšavě ve studiu iSport.cz Václav Kotal, trenér Hradce Králové.

Dobrá úvodní pětiminutovka s nadějnou možností Davida Douděry, pak ale ústup a matný zbytek poločasu, v jehož závěru dokonce udeřil Jakub Piotrowski. Poláci vedli, s výběrem Jaroslava Šilhavého to zase nevypadalo dobře.

„Ke konci první půle jsme směrem dopředu byli úplně jaloví. Poláci převzali iniciativu. Vepředu jsme vůbec neudrželi balon, míče se okamžitě vraceli zpátky, což je zásadní problém. Nejsme nebezpeční, soupeři vůbec nehrozíme,“ popisoval Petr Gabriel, někdější reprezentační obránce a druhý host studia iSport.cz.

Václav Kotal to viděl podobně. „Kombinovali jsme maximálně do tří čtvrtin hřiště, ale k pokutovému území už to bylo málo. Celkově naše aktivita byla strašně nízká,“ líčil zkušený kouč. „Není na co čekat, pojďme něco změnit,“ hlásil Gabriel během poločasové přestávky.

Šilhavý ve Varšavě poslechl, nevýrazné Jana Kuchtu a Mojmíra Chytila po přestávce nahradili Tomáš Čvančara s Adamem Hložkem. A Tomáš Souček po pár minutách hry dokázal vstřelit gól, který nakonec určil i konečnou podobu výsledku.

„Čvančara přišel, hned dobře udržel míč, týmu pomohl. Celkově jsme se víc dostávali k odraženým míčům i do hry,“ těšilo Gabriela.

Oba experti se shodli, že český výkon se ve druhém poločase výrazně zlepšil. „Zvýšili jsme aktivitu, měli jsme i několik dalších šancí. Remíza je zasloužená,“ popsal Kotal. „Mohli jsme i rozhodnout, Poláci byli k poražení. Jejich tým není na takové úrovni, abychom ho nemohli porazit,“ přidal se Gabriel.

Tématem zápasu byl i výkon polské superstar, útočníka Roberta Lewandowského. Střelec Barcelony se ale výrazněji neprosadil.

„Jakub Brabec ho dobře vykryl. Dá se říct, že prakticky bez faulu, což bylo velmi důležité. On ve svém věku už potřebuje servis od spoluhráčů, není v takové herní kvalitě, aby si dokázal šance připravit sám,“ podokl Kotal. S tím souhlasil i Gabriel. „Lewandowski si vlastně neškrtl, Poláci byli nebezpečnější z křídel,“ poznamenal.

V pondělí proti Moldavsku tak Češi snad definitivně stvrdí přímý postup. „Zápas musíme se vším respektem k soupeři zvládnout,“ uzavřel hodnocení Kotal.