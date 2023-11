Proč Češi nebyli v Polsku sexy. A směrem k EURO nejsou tuplem

Než se do toho na konkrétních příkladech ze zápasu v Polsku pustíme, musíme si na rovinu přiznat, že už jen fakt, že výkladní skříň českého fotbalu se musí strachovat o postup na EURO do posledního utkání s Moldavskem, 157. týmem aktuálního světového žebříčku FIFA (o dva stupínky před Andorrou), je alarmující. Los nemohl Šilhavému výběru přát víc.

A také si připomeňme, že polská družina nepatří k top celkům a bájný kanonýr Robert Lewandowski už mu dělá spíš přítěž.

Nyní k souhře. Proč je klíčem k úspěchu? Protože sám na hřišti nikdo už nic nezmůže. Kdyby se Messi nemohl opřít o jasně danou spolupráci s parťáky v argentinském nároďáku, v Kataru by neslavil titul mistra světa.

Součinnost se nevybuduje ze dne na den. Ale zase to netrvá dlouho. Kouč Karel Brückner její základy u reprezentace vybudoval za jedno mini soustředění na Kypru. Jenže on přesně věděl, jakým stylem chce hrát. Zadruhé - vybíral si hráče, kteří mu do daného konceptu nejlépe zapadali svými návyky a dovednostmi. A tyto hráče na každém reprezentačním srazu podroboval nekompromisnímu drilu. Opakovaně se svěřenci nacvičoval různé kombinace, aby nikdo nemusel až na hřišti v zápase dumat, co udělá. Hráči předem věděli, jak se mají v odlišných situacích zachovat a jak se budou pohybovat spoluhráči. A tak se mohli rozhodovat automaticky, čímž ušetřili čas a byli rychlejší než soupeř. Právě rychlost totiž ve fotbale vítězí. Češi díky tomu nadchli EURO 2004 skvělým fotbalem a vyšplhali se až na 2. příčku světového žebříčku.

V Polsku (a nejenom tam) na tento prověřený recept zapomněli. Už jen ta tvorba základní sestavy. Útočník Tomáš Čvančara se v nominaci neobjevil, poté vstřelil gól v bundesligovém utkání a najednou byl donominován. Stoper David Zima také původně mezi vyvolenými nebyl a nakonec se ocitl v zahajovací jedenáctce. Evokuje to otázku: Věděl trenér Šilhavý předem, co chce?

Těsně před utkáním ve Varšavě prozradil, že vsadil na rozestavení 5-3-2. Nejde však o rozestavení, nýbrž právě o souhru. Aby bylo mužstvo v každém okamžiku zápasu na ploše sladěné jako orchestr. Jenže český tým vybíhal na trávník už rozladěný.

V brance dostal přednost Jindřich Staněk. Víme o něm, že v bráně čaruje, ale i to, že hru nohama nemá tak dobrou jako Aleš Mandous. Pevnější je v dlouhých nákopech. Dalo se tedy předpokládat, že po nich bude sahat častěji. V tom případě v útoku potřebujete hráče, kteří umí delší přihrávky sbírat. Ze země i ze vzduchu. Mojmír Chytil a Jan Kuchta nejsou stvoření pro vzdušné bitvy. Výsledek?

Staněk v první půli nastřádal 16 přihrávek, 13 bylo delších. Kuchta s Chytilem absolvovali 19 vzdušných soubojů, vyhráli jen 2 (oba Chytil). Češi tak nemohli být směrem dopředu aktivní, natož úspěšní.

Na snímcích jeden z řady varšavských důkazů. Na prvním obrázku je patrné, že Staněk nemusel nakopávat míč dopředu a mohl využít přečíslení (4 na 2) ke konstruktivní rozehrávce. Takhle si Češi připsali na konto další zbytečnou ztrátu míče.

Přeskočme k presinku. U něj je pečlivá souhra celého mužstva stoprocentně nutná. Jinak se tahle zbraň může otočit proti. Češi v Polsku nebyli (ani dříve) v napadání synchronizovaní. Ukážeme si to na následujícím snímku.

Dva přední hráči napadají, ale nemají nárok na zisk míče. Jsou 2 na 3 stopery a spoluhráči jim nemůžou pomoct, protože mají mezi sebou velké vzdálenosti. Podívejte se, jaká je díra mezi útočníky a obránci. Místo co by defenzivní řada už dávno byla na půlící čáře a všichni hráči se posunuli do těžiště hry, střední obránci jsou ještě nastartovaní dozadu, viz Zima s dvojkou na zádech.

Nesouhra předcházela také jedinému gólu v české síti. Mrkněme se na to.

Vladimír Coufal vyskakuje napadat Nicolu Zalewského. Ale protože Češi jsou příliš roztažení a nezajištění, je to kontraproduktivní. Vzniká okno, ve kterém domácí mohli v pohodě převzít míč.

Záložník Tomáš Souček se společně se Zimou následně snaží protivníka s balonem zdvojit. Úkol zněl – nepustit ho mezi sebe. Ale český tandem už nestihl být v ideálním postavení, a tak kapitán nechal aspoň za sebou nohu, aby průnik, respektive přihrávku do středu ubránil. Povedlo se. Balon se však odrazil k Zalewskému, který následně utekl podél lajny a poslal do šestnáctky hostí gólový centr. Přitom vybíhal z pozice za Coufalem. Že měl bek West Hamu zastavit soka taktickým faulem? Kdyby Češi byli kompaktní a on rychleji reagoval, nemuselo se nic takového řešit. Navíc nezapomínejme, že moderní fotbal se hraje konstruktivně a bez faulů.

Před kvalifikační tečkou s Moldavskem (a doufejme, že i před EURO v Německu) má tedy česká reprezentace co vylepšovat. Nechceme se přece utěšovat tím, že ještě stačíme na Andorru.