Turínský úkaz Zima. Šilhavého oblíbenec, který nikdy nezklame

PŘÍMO Z VARŠAVY | Můžete mít spoustu argumentů pro to, aby David Zima v reprezentaci nehrával, či dokonce v ní ani nebyl. Třeba minutáž v Turíně v této i předchozí sezoně, která dělá dohromady 481 minut v Serii A. Nebo problémy s ramenem, kolenem, operace menisku, což jsou trable, které s malým vytížením souvisí. Ovšem když jde do tuhého, třiadvacetiletý stoper nároďák nikdy nezklame. „Zase dokázal, že je pro nás platný,“ chválil ho kouč Jaroslav Šilhavý, byť Zimu v původní nominaci vynechal...

Je to úkaz. Přestože například olomoucký trenér Václav Jílek mluvil v souvislosti s příchodem třiatřicetiletého Filipa Nováka o tom, že zkušení hráči se s delšími pauzami bez zápasu (v Novákově případu desetiměsíční) vyrovnávají daleko lépe, platí to i pro o deset let mladšího Davida Zimu.

Asi málokdo čekal, že na něj kouč Jaroslav Šilhavý v Polsku ukáže. Vždyť byl donominovaný (stejně jako Tomáš Čvančara) minulou sobotu až dodatečně, tedy čtyři dny po úterním zveřejnění skvadry na poslední dvojzápas roku.

V Monze odehrál Zima závěrečných 18 minut, to už prý český štáb věděl, že jej ve Varšavě využije od začátku. „Víceméně jsme avizovali, že povoláme ještě dva hráče navíc mimo tu základní nominaci. Už jsme věděli, že to bude David. A v podstatě jsme ho měli i v základní sestavě, nebo byl minimálně adeptem,“ popisoval po remíze 1:1 Šilhavý.

Anketa Potvrdí čeští fotbalisté proti Moldavsku postup na EURO 2024? ANO NE

Je zvláštní, že pokud fotbalista oplývá takovou důvěrou realizačního týmu, nezazní jeho jméno na tiskové konferenci hned. Navíc zatímco Čvančara v pátek vstřelil Wolfsburgu vítězný gól, což trenér o den později okomentoval jako „nejlepší možný způsob reakce na jeho slova o sportovní formě“, Zima nijak reagovat nemohl.

V Monze totiž hrál až večer od 20:45 a na plac se na krátký časový úsek dostal až kolem půl jedenácté. A Šilhavý s manažerem Tomášem Pešírem oznámili změny už odpoledne.

„To, že se chystáme povolat ještě dva hráče, jsme avizovali už v úterý na nominační tiskové konferenci,“ vysvětloval Pešír.

Šilhavý po duelu proti Robertu Lewandowskému a spol. mluvil podobně. „Musím se přiznat, že jsme s ním počítali. Byť nemá v Itálii takové herní vytížení herní, patří mezi hráče, kteří vždycky přijíždějí dobře připraveni a zvládají to. Nevzpomínám si, že by odehrál nějaký pokažený nebo špatný zápas. Zase dokázal, že je pro nás platný.“

Myslet si o první větě jeho vyjádření může vzhledem k nepozvání každý, co chce, každopádně zbytek výpovědi nelze rozporovat. Na Národním stadionu před šestapadesáti tisíci obstál, slabá minutáž ani složitá situace v Turíně na něm nebyla znát. Z pozice pravého stopera v rozestavení 5–3–2 dobře bránil, předskakoval, vypichoval míče, vyjížděl s nimi, tradičně se nebál podpořit ofenzivu a vyrobil i zajímavou standardní situaci pro Michala Sadílka těsně za soupeřovým vápnem.

Jakou známku dostal Zima a další Češi za remízu v Polsku? Více ZDE>>>

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

„Nebyl to nějak zvlášť těžký zápas,“ usmíval se pak odchovanec Sigmy do kamer České televize se svou typickou bezelstností. „Když na vás trenér ukáže, musíte být připraven. Takhle to v zahraničí chodí. Nemám s tím problém,“ dodal Zima.

Není to poprvé, Šilhavý má pravdu v tom, že herní výpadky v klubu dokáže obránce v důležitých momentech dokonale schovat. Například před rokem ve Švýcarsku (1:2) byl nejlepším Čechem na place, v pohodě zvládl i poslední přípravné duely v Maďarsku (1:1) a Černé Hoře (4:1).

Žádný stres, zdravé sebevědomí a dynamický projev – to jsou aspekty, které Zimu coby moderního stopera pro velký evropský fotbal zdobí. Oproti ostatním konkurentům v nároďáku, snad až na Martina Vitíka, je typově zcela odlišný.

Z mladších kolegů se mu podobá třeba Tomáš Vlček nebo Patrik Vydra, ale to je zatím v kontextu Šilhavého áčkového výběru pořádně vzdálená hudba budoucnosti.

Ne nadarmo by Zimu s otevřenou náručí pořád brali ve Slavii, pokud by se rozhodl opustit Itálii. Dveře má stále otevřené, s lidmi z Edenu je v kontaktu. Na začátku tohoto kalendářního roku ho chtěli i v německém Hoffenhemu, leč zlobivé koleno tehdy transfer do bundesligy zhatilo.

Potenciál má obrovský. Stačí se zamyslet: jak by asi jeho výkonnost vypadala, kdyby v některé renomované soutěži nastupoval pravidelně a byl delší dobu konečně zdravý?

To by možná Zima figuroval nejen v základní sestavě reprezentace, ale i v původních nominacích.

A ještě jedna věc. Jestli Šilhavý v pondělí s Moldavskem sáhne k ofenzivnějšímu způsobu hry a změní schéma na čtyřkovou obranu, kdo z oblíbenců ze sestavy vypadne? Zima, Tomáš Holeš, nebo Jakub Brabec?

Zima v Polsku

akce/úspěšné: 57/34 (60 %)

57/34 (60 %) střely/na bránu: 1/0 (0 %)

1/0 (0 %) přihrávky/přesné: 36/27 (75 %)

36/27 (75 %) průměrná délka přihrávky: 17,16 metru

17,16 metru driblinky/úspěšné: 3/3 (100 %)

3/3 (100 %) centry/úspěšné : 2/0 (0 %)

: 2/0 (0 %) souboje/vyhrané: 8/4 (50 %)

8/4 (50 %) zachycené míče: 10

10 fauloval/faulován: 1/2

(zdroj: Wyscout)