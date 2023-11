Budeme případně slavit až po zápase, líčil kouč Moldavska. Zpět má hvězdu

Výhra jim zařídí přímý postup z druhého místa na úkor Čechů, taková je situace Moldavanů. „Kdyby se nám to povedlo, byl by to historický moment,“ zasnil se trenér Moldavska Serghei Clescenco, jemuž se do kádru vrátil uzdravený útočník Ion Nicolaescu. Na rozdíl od Jaroslava Šilhavého, kterému bude chybět trojice hříšníků, tak má k dispozici největší hvězdu týmu.