Souček: Mrzí mě to hodně, o akci jsem nevěděl. Omluva je málo, řekl Šilhavý

Jako kdyby národní tým neměl svých problémů málo… V neděli musel řešit noční mejdan tří zkušených reprezentantů, v Polsku členů základní sestavy. Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta místo večerního klidu pařili do nočních hodin na nejznámější diskotéce v Olomouci.

„Pro mě je to velké zklamání a velká komplikace. Nešlo to udělat jinak. Hráči se omluvili a opustili sraz. Věřím, že to neovlivní naši přípravu na důležitý zítřejší zápas,“ řekl viditelně skleslý trenér Jaroslav Šilhavý. „Jako kapitána mě to mrzí hodně, stojím si za nějakými zásadami. Všichni tři odehráli v reprezentaci hodně zápasů a měli obrovský přínos. Máme před sebou důležitý zápas a budou chybět. Je to nešťastná situace pro nás pro všechny, ale největší potrestání je to pro ně. Oni tady chtěli být, udělat s námi ten společný cíl. Jako kapitán jsem k tomu něco měl, řekli jsme si to s trenéry, hráči i realizačním týmem, ale odpověď bych nechal mezi námi,“ doplnil českého kouče vedle sedící kapitán Tomáš Souček.

Po dopoledním upozornění od Sportu, že obdržel informace o nočním reprezentačním tahu Olomoucí, nabraly věci rychlý spád. „Došli jsme k závěru, který jsme prezentovali v následném prohlášení. Zavolali jsme si tři hráče, sdělili jim naše rozhodnutí. Přijali to, omluvili se a věc jsme komunikovali směrem k celému týmu,“ informoval reprezentační manažer Tomáš Pešír. „Oni z toho byli také přepadlí, omluvili se týmu, hodně je to mrzelo. Ale to je málo. Stalo se a musí za to nést následky,“ dodal Šilhavý.

Od zkušených hráčů je to před klíčovým zápasem proti Moldavsku bodnutí do zad. „Nechci se v tom úplně pitvat, ptali jsme se jich, kde vznikl impuls, že to kluky vůbec napadlo. Nemáme momentálně vysvětlení, je to nešťastné,“ soukal ze sebe Pešír. „O akci jsem nevěděl, že se někam šlo, jsem se dozvěděl až ráno, když jsme měli přijít do společenské místnosti a řešit interní věci. Pak jsem slyšel ráno od kluků, že udělali chybu, které hodně litují,“ dodal Souček.

Národní tým před posledním kvalifikačním zápasem, kdy mu stačí bod proti Moldavsku, řeší těžko pochopitelný úlet důležitých členů kádru. „Chci říct, že to v nároďáku nemáme postavené tak, že chodíme hráčům zhasínat světlo ve 22.00. Cítím, že zodpovědnost na tom svým způsobem mám,“ dodal Pešír.