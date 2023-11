Budíček pro útočníky. Gól nedali od března, Šilhavý dumá nad klíčovou rolí

Sedm zápasů, devět gólů. Doma s Polskem a na Faerských ostrovech po třech, jinak maximálně jeden. V posledních třech duelech jen dvě trefy v podání kapitána Tomáše Součka, z toho jedna z penalty.

Čeští útočníci zkrátka mlčí, naposledy se v kvalifikaci prosadil v září doma proti Albánii Václav Černý, jenž tak nějak na křídle levituje mezi zálohou a útokem. Klasický forvard zapsal branku jen v prvním duelu s Polskem – v březnu se prosadili Tomáš Čvančara s Janem Kuchtou, tedy spoluhráči ve Spartě.

Druhý z nich proti Moldavsku nepomůže. V sobotu vyrazil na dýchánek na olomouckou diskotéku a byl vyřazen z kádru. Přesto má trenér Jaroslav Šilhavý pět možností, tedy nemalé množství klasických útočníků.

„Je to složité, úplně nevím, jak Moldavsko hraje,“ říká Václav Sejk, forvard Sparty a národního mužstva do jedenadvaceti let, rozhodně jeden z adeptů na triko prvního mančaftu v příštích letech. „Ale postavil bych to na klucích ze zahraničí. V Česku něco dokázali, díky tomu se dostali do větší ligy,“ navrhuje.

To by znamenalo nasadit Adama Hložka s Čvančarou. Oba kopou bundesligu, zbylá trojice působí v tuzemsku. Potíž je, že především první z dua nemá prakticky žádné herní vytížení. Na druhou stranu v Polsku spolu přišli do druhé půle a byli výraznější než Mojmír Chytil s Kuchtou v první části.

„Vepředu jsme vůbec neudrželi balon, míče se okamžitě vracely zpátky, což je zásadní problém. Nebyli jsme nebezpeční,“ řekl internacionál Petr Gabriel. „Přiznám se, že jsme očekávali, že udrží více míčů,“ připustil také Šilhavý. Na obranu dua K+CH je nutné podotknout, že k nim létaly vysoké balony.

Uvidí se, jaký styl Šilhavý a jeho kolegové zvolí. Pokud se vrátí k systému s jedním hrotem, je téměř jisté, že místo zabere Čvančara, který byl v Polsku nebezpečný. Na druhou stranu jde podobně jako u stopera Zimy o paradox, protože byl do mužstva povolán dodatečně. Na křídlech by mohli být Hložek s Černým, případně debutant Vasil Kušej, podhrot Lukáš Provod, jeden z těch, co ve Varšavě nezklamali. V případě dvou hrotů se dá čekat Čvančara s Chytilem, pod nimi Provod.

Komu svěří Šilhavý klíčovou roli?