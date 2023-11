Zpráva o stavu české reprezentace: Šilhavý předává tým bez tváře

Základní reálie jsou dané. Jaroslav Šilhavý uhrál s reprezentací postup na Euro. Pak se rozloučil, a to stylově, všechna čest. Bez gest, ublíženosti, zkrátka ve svém stylu. Jenže tím to končí, sentiment musí jít stranou. Klíčová otázka zní, v jakém stavu je národní mužstvo po jeho pětileté vládě. Odpověď není přes průnik na šampionát zrovna povzbudivá. Především herně i vztahově to drhne. V čem je potíž?