Baráž určí čtvrtého soupeře Čechů. Favoritem Řecko, přijde další pomsta?

Nový český nároďák se bude v přípravě dívat hlavně na sebe a své výkony, přesto bude po očku sledovat i ve čtvrtek začínající baráž, která mu pro EURO určí třetího soupeře do základní skupiny. Favorit ze čtveřice Řecko, Kazachstán, Gruzie, Lucembursko je jasný. „Je tu příležitost jim zase malinko vrátit to, co se stalo tehdy,“ vzpomněl Petr Fousek vyřazení od Řeků přesně před dvaceti lety.

Tuhle bolestivou vzpomínku má v hlavě každý. Traianos Dellas se pověsil do vzduchu a takzvaným stříbrným gólem poslal ambice českého národního týmu na finále EURO do kopru. Vzpomínky na rok 2004 byly velkým tématem i na předávání cen Fotbalista roku.

„Myslím, že jsme byli tak silní, že kdybychom hráli druhé prodloužení, tak to zvládneme,“ řekl Milan Baroš. A přestože pak Češi zdolali Řeky v základní skupině EURO 2012 (2:1) a na jejich úkor postoupili, dvacet let stará rána stále bolí…

Po dvaceti letech je situace taková, že se Řekové mohou s Čechy opět potkat. Musí k tomu nejdříve zvládnout barážový zápas s Kazachstánem a pak si poradit s vítězem utkání Lucembursko–Gruzie. Schůdná cesta k základní skupině, která by měla pro český tým velký nádech hořké nostalgie.

Kromě zmíněného Řecka z roku 2004 lze mluvit i o Portugalsku, které reprezentanty vyřadilo ve čtvrtfinále EURO 2012, a Turecku – zhoubě v základních skupinách z let 2008 a 2016.

Vzhledem k síle kádru z roku 2004 i letošnímu kulatému výročí ale rezonuje případná řecká účast nejvíc. „Měli jsme skvělý tým, odehráli jsme zápas století proti Nizozemsku. Bohužel jsme EURO nevyhráli, přestože ambice jsme měli. Řecko má podle mě velkou šanci se do naší skupiny probojovat, je příležitost jim zase malinko vrátit, co se stalo tehdy,“ řekl šéf FAČR Petr Fousek na předávání cen Fotbalista roku.

Je opravdu řecká cesta na EURO už umetená? Jak predikují analytické weby, z velké části ano. „Ethniki“ dle Opty zvítězili v základní hrací proti Kazachstánu v 68 % všech simulací a ve finále play off by se měli utkat s ambiciózní Gruzií, která zvítězila v 51,1 % simulací nad Lucemburskem.

Gruzínci mají zajímavé individuality, jejich trojice Kvaracchelia, Mamardašvili a Mikautadze má dle webu transfermarkt.com dohromady hodnotu 120 milionů euro. Řecko je ale favorizováno díky svým výkonům v kvalifikaci. V těžké skupině s Francií a Nizozemskem nepropadlo, posbíralo 13 bodů (o 2 méně než Češi ve své skupině) a finalisty posledního mistrovství světa překvapilo remízou 2:2. Domácí výhoda vyprodané OPAP Areny hraje také velkou roli.

Přesto vítězové EURO 2004 neponechávají nic náhodě. Kvůli klíčovému zápasu bylo odloženo víkendové kolo první ligy a hráči měli více času se připravovat. „Národní tým za poslední dva roky udělal krok nahoru a prokázal, že ví, jak vyhrávat proti papírově horším soupeřům. Na EURO chybět nebudeme,“ vyhlásil záložník Petros Mantalos.

Určitá nervozita v jinak vítězně laděném týmu existuje. Trenéru Pogetovi končí smlouva 31. března a její prodloužení není údajně jisté ani v případě, že Řekové postoupí. Sám trenér to označil za zvláštní situaci. To je ale jen jedna malá překážka v cestě do Německa. Byl by šok, kdyby Češi svou příležitost na pomstu nedostali.

Boj o tři místenky na EURO

(vítězové čtvrtečních zápasů se střetnou o postup v úterý 26. března)

Cesta A

Polsko–Estonsko (20.45), Wales–Finsko (20.45)

Vítěz jde do skupiny D (Francie, Nizozemsko, Rakousko)

Cesta B

Bosna a Hercegovina–Ukrajina (20.45), Izrael–Island (20.45)

Vítěz jde do skupiny E (Belgie, Rumunsko, Slovensko)

Cesta C

Gruzie–Lucembursko (18.00), Řecko–Kazachstán (20.45)

Vítěz jde do skupiny F (Portugalsko, Turecko, Česko)