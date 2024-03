Barák o Plzni, zimním (ne)odchodu i šéfovi (†57): Chci mu splatit důvěru

Jak se cítíte?

„Fyzický projev vyjadřuje, že jsem šťastný. Důvěry od trenéra si vážím. Na videu z Norska jsem po mém gólu viděl reakci spoluhráčů na hřišti i na střídačce a bylo to hrozně krásné. Byli šťastní, že jsme to zvládli. Mám z toho dobrý pocit a tu energii si chceme mezi sebou udržet. Pokud budeme tak hladoví a budeme věřit, že venkovní zápasy proti dobrému soupeři můžeme zvládat, máme před sebou dobrou budoucnost a zajímavé výsledky.“

Už jste si nastudovali Arménii?

„Už jsme si soupeře rozebrali. Víme, že odehráli skvělý zápas proti Walesu nebo s Tureckem. O podcenění se vůbec nemůžeme bavit. Každý tým má kvalitu a silné stránky. Máme plán a doufejme, že co nejvíc prvků z něj uvidíte na hřišti. Tohle je pro nás plnohodnotný zápas, žádná příprava. Chceme to zvládnout.“

Prvky? Můžete prozradit víc?

„To se dozvíte v zápase.“ (usmál se)

Proti Norsku jste se krásně trefil z přímého kopu, bude tohle dál vaše doména?

„Povedlo se mi to, za což jsem strašně rád. Týmu jsem pomohl vyhrát zápas a cítili jsme, že je důležité, abychom dali českému fanouškovi na začátek hezký výsledek. Chceme si před Eurem získat českého fanouška na svou stranu a každá výhra tomu pomáhá. Chceme budovat dál mentalitu týmu, že se nebojíme. Ale na trestňáky máme další šikovné leváky. Když se trefí někdo jiný, rád mu to přenechám a budu z toho mít o to větší radost.“

Přál byste si do skupiny na turnaji v Německu Gruzii, nebo Řecko?

„Znám pár kluků v obou týmech, v Řecku mám bývalého spoluhráče. Ale je mi to jedno, ať vyhraje lepší. Ale Řecko se mi jeví jako silnější tým.“

V zimním přestupovém období jste jednal o odchodu z Fiorentiny, co za tím stálo?

„Konzultoval jsem to i s trenérem (Ivanem Haškem) a realizačním týmem. Hlavní úmysl byl takový, abych si situaci vyhodnotil co nejlíp pro mě, abych měl garantovaných co nejvíc minut.“

Nakonec jste v klubu zůstal…

„Největší zájem měla Neapol, ale nedopadlo to. Zpětně se k tomu ani nechci vracet, je to za mnou. Fiorentina mi ukázala velkou důvěru a jsem nakonec hrozně rád, že jsem zůstal. Po posledních dnech, co se stalo s naším šéfem (generální ředitel Joe Barone v úterý zemřel), chci i kvůli němu odvést takové výkony, abychom měli co nejlepší sezonu. Chci mu splatit důvěru, co do mě vložil.“

S Fiorentinou hrajete ve čtvrtfinále Konferenční ligy proti Plzni. Těšíte se?

„S losem jsem spokojený, chtěl jsem do Česka. Ale nečeká nás snadný soupeř, já se na papírové favority nedívám. Věřím, že to zvládneme, postup do semifinále je náš cíl. S klukama z Plzně mám nadstandardní vztah, takže se všichni těšíme. Je to velký zápas pro oba kluby.“