Z Belmonda zpět do repre? Lička: Jen trenérova věc. Hříšníkům by řekl...

U národních týmů strávil sedm let a ví, že hráče to za skleničkou táhne. „Zhruba sedmdesát procent je takových,“ myslí si Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů. Lička sice říká, že počínání trojice českých reprezentantů bylo za čárou, ale definitivní stopku by jim neukázal. A především, celou věc ať vyřeší nový trenér, nikoli výkonný výbor.

Co by se teď mělo dít?

„Jde o nastavení trenéra s mužstvem. To je největší část trenérovy práce, po individuální i týmové stránce. Budování mužstva je velmi důležitá věc. Když se bavíme o národních týmech, moje zkušenost dělá celkem sedm let. Pět u áčka jako asistent, dva roky u jednadvacítky. A vím, že hráči jsou lidé s normálními sklony, s touhou uvolnit se. Zvlášť, což tedy není tento případ, když jsou dlouhé týdny spolu, jako jsme byli my v Anglii v roce 1996. Moje zkušenost říká, že se to stává tak sedmdesáti procentům hráčů. Zároveň dodávám, že tohle byl extrém. Nepsaná zásada je, že v takovém čase před zápasem platí striktní NE. Tohle bylo za čárou.“

Co může dělat trenér, aby tomu předešel?

„Já jsem fungoval tak, že