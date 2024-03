Jak se daří soupeřům Česka pro EURO: válec bez Ronalda i zranitelní Turci

Že budou Portugalci jedním ze žhavých favoritů ME v Německu? O tom pochybuje už s předstihem málokdo, ale portugalská lokomotiva se rozjela nebývalou rychlostí. Po neúspěšném MS v Kataru u týmu skončil trenér Fernando Santos a nahradil jej španělský lišák Roberto Martínez, jemuž se nepovedlo v minulých šesti letech dotáhnout k vysněným vavřínům silnou generaci Belgie.

I proto panovaly po jeho jmenování drobné rozpaky, které ale rázně utnul. Pod jeho vedením Portugalci protančili kvalifikací ME bez ztráty bodu s impozantním skóre 36:2. Byť má Martínez kde brát, nejlepším střelcem týmu s 10 góly zůstal znovu Cristiano Ronaldo, ačkoliv vliv veterána z Al Nassru už logicky opadá.

„Tým je nyní připraven vyhrávat zápasy i bez něj, i když nadále zůstává nedílnou součástí národního mužstva,“ liboval si také někdejší kouč Evertonu, třebaže si možná připravoval půdu na skutečnost, že v Německu to už prostě na Ronaldovi stoprocentně stát nebude. Upřímně? Není důvod.

Pět kulí v Guimaraesi

Po úspěšném tažení směr EURO se čekalo, jak Portugalci vstoupí do kalendářního roku 2024. V přátelském zápase hostili na stadionu Vitórie Guimaraes Švédy, kteří procházejí přestavbou a do Německa se nepodívají.

Současný rozdíl v náladě obou celků byl patrný. Favorit totiž v poklidu slavil výhru 5:2 a k nezastavení byli hlavně Bruno Fernandes a Bernardo Silva. Švédové se vzpamatovali až za stavu 0:4, kdy korigoval útočník Sportingu Lisabon Viktor Gyökeres.

Šlo to i bez Ronalda. Ten po dohodě s Martínezem odpočíval a sledoval zápas z tribuny. „Ukázali jsme dobrý týmový duch a nasazení směrem dopředu. Pracujeme na defenzivní koncepci, takže ačkoliv šlo o přípravný zápas, nelíbí se mi, jakým způsobem jsme dvakrát inkasovali,“ pravil náročný trenér po utkání, jenž si i přes určité výtky připsal už jedenáctou výhru z jedenácti zápasů na lavičce Portugalska.

Byť kromě Ronalda dostali v tomto zápase volno i Joao Félix, Diogo Costa, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Neves a další, tak se jasně ukázalo, že Martínez má kde brát a Portugalsku dorostla do nejlepšího věku obrovská plejáda hráčů. Hned třinácti nominovaným na tento reprezentační sraz ještě nebylo 25 let. Přitom kontrastně nastoupil s kapitánskou páskou stoper Pepe, jenž v únoru oslavil 41. narozeniny a dál živí naději na páté ME v řadě.

Turkům perkelt nezachutnal

Jestli je Portugalsko top favoritem „české“ skupiny na ME, u Turecka se čeká, že by mělo být schůdnějším soupeřem pro tým Ivana Haška. Recept na vítězný perkelt ukázali Maďaři v pátečním budapešťském klání, které rozsekl jediným gólem zápasu z penalty záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai. Navíc se Turkům v první půli zranil obránce Ridvan Yilmaz.

Pro italského kouče Vincenza Montellu to byla první porážka od října 2023, kdy převzal turecký tým po Němci Stefanu Kuntzovi. Někdejší hráčská ikona AS Řím se na tuto štaci „připravovala“ při angažmá v Adaně Demirspor. Jelikož průměrný klub dotáhl v minulé sezoně až na 4. místo tamní ligy, byl Montella už nějakou dobu v hledáčku tureckého svazu. Zatím se zdá, že to nebyl krok vedle. Ital totiž dotáhl tým na EURO.

V kvalifikaci si připsal skalp Chorvatska, v přátelském zápasu pak Německa. „Chci přinést radost všem lidem v zemi prostřednictvím fotbalu,“ má jasno Montella a zatím se to docela dobře dařilo. Před ME má za úkol najít střelce, protože nikdo z Turků nedal v kvalifikaci více než dva góly a koncovka byla problémem i v Maďarsku. „Naše dveře jsou otevřené pro každého. Co je víc než střílet góly za národní tým? V první půli jsme měli dvě tři jasné šance. Problém s finální fází máme, ale klukům nemohu upřít charakter,“ řekl po zápase Montella.

V základu proti Maďarům přitom nechyběla jména jako Calhanoglu, Ünal, Yildiz či Kökcü. Z lavičky šel do hry třeba talent Realu Madrid Arda Güler. Řeč je ale kromě Ünala spíše o tvořivých hráčích, kteří umí brankou přispět k větší jistotě týmu, ale není to jejich hlavní úloha. Montella zatím sází hlavně na pohodu v reprezentaci. I přes porážku bez vstřelené branky totiž dál chválil. „Prohráli jsme jen kvůli špatným rozhodnutím. Calhanoglu zase ukázal, jak ohromný fotbalista je. Byl to dobrý test a Maďarům děkujeme,“ uzavřel italský trenér.

Pět hvězd Portugalska při výhře nad Švédskem

Rafael Leao (AC Milán), Bernardo Silva, Rúben Dias (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Goncalo Ramos (PSG)

Pět hvězd Turecka při prohře s Maďarskem

Hakan Calhanoglu (Inter Milán), Orkun Kökcü (Benfika), Enes Ünal (Bournemouth), Ozan Kabak (Hoffenheim), Arda Güler (Real Madrid)