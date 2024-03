Krejčí nemůže hrát se Součkem, říká Kobylík. Šulce a Chytila nezatracujte

Co ukázal zápas v Norsku?

„Šlo o první zápas pod trenérem Haškem, bylo znát, že hráči nechtěli udělat chybu, hráli zodpovědně. Ale zároveň je to trošku svazovalo. Nebyli až tak aktivní, hráli v bloku. Nebyli tak agresivní. Celkově byli Norové lepší v mezihře, mají tam hráče extratřídy typu Ödegaard a další. Chybělo mi z naší strany trošku víc tempa, lepší součinnost krajních obránců a křídel – u Šulce se Zeleným a Chytila s Douděrou to nebylo ideální, nefungovaly tam věci, které by měly být automatické, nesedělo to. Krejčí a Souček jsou podobné typy hráčů, navíc Krejčí byl nevýrazný, je znát, že momentálně není v optimální formě. Vyřešila se pozice jedničky, Staněk chytá v obrovské formě. Dopředu chyběl lepší servis, Schick byl na hrotu odříznutý, nebyl tolik na balonu, hráli jsme moc hluboko v poli.“

Výsledkově ale Česko zápas zvládlo.

„Ano, pořád jde o cenné vítězství z Norska. Hráli jsme na půdě týmu, za nějž nastoupili téměř všichni hráči, co působí v klubech z top pěti evropských lig, až na dva kluky z norské ligy, co hrají za velmi dobré Bodø/Glimt. Porazili jsme silný tým, je to cenné pro realizák i pro hráče. Oživilo to střídání, Barák krásným gólem rozhodl. Trenér Hašek to po utkání zhodnotil dobře, že je tam spousty věcí, co se dají zlepšit.“

Bylo znát na Šulcovi s Chytilem, že nenastoupili na svých obvyklých postech, ale na křídlech?