Vaclík o restartu, penaltovém rekordu či vidině EURO: Pořád mě to baví!

Tomáš Vaclík se po podzimu, kdy vypadl z pravidelného zápřahu během krátkého angažmá v americké MLS, dostává do formy. Po nástupu v Albacete se dostal do brány a nabírá formu. Takovou, že o něm musí přemýšlet i trenéři národního týmu, kteří pilně skládají kádr pro mistrovství Evropy v Německu. „Reprezentovat pro mě byla vždycky čest,“ zdůrazňuje.

Po sportovní stránce musí být nálada na konci sezony výborná, je to tak?„Určitě, je to teď stoprocentně lepší. Během posledních pěti týdnů jsme to dokázali celé otočit. Už nám chybí jenom kousíček, abychom měli i matematicky záchranu stvrzenou. Věřím, že v pondělí to takhle dopadne.“

Jsou boje o záchranu na psychiku brankáře složitější?

„Před rokem jsem si něco podobného vyzkoušel v Anglii za Huddersfield, probíhalo to plus minus podobně. Co jsem přišel, pár kol se nevyhrálo, vyměnil se trenér. Přišel Alberto González a celé se to otočilo.“

Pro vás je důležité, že jste se dostal do brány. Pravidelně nastupujete a chytil jste rytmus.

„Za jaro v Albacete mám odchytaných jedenáct zápasů. Po předchozím půlroce v Americe (Vaclík v MLS za New England Revolution neodchytal jediný soutěžní zápas) je to mnohem lepší. Chytám