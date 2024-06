Hašek před Maltou: Začínáme se formovat. V akci uvidíme všechny

Co očekáváte od zápasu s Maltou?

„Jde o náš první zápas, za tři dny hrajeme další (se Severní Makedonií. Schválně jse oba zápasy zařadili na konec soustředění, abychom do té doby měli čas na práci s týmem. Potřebovali jsme, aby se všichni začlenili do týmu po prázdninách, které měli hráči po skončení sezony. Někteří z nich už trénovali v Praze, využili jsme čas u těch, kteří sezonu končili dřív. Chceme srovnat zátěž, což není jednoduché, třeba po oslavách double a podobně. První dva dny byly na soustředění zavádějící, teď už jsme jako tým srovnaní. Dělali jsme i některé věci do taktiky, některé prvky se objeví zítra v zápase. Pro nás je důležité datum osmnáctého června (první zápas ve skupině s Portugalskem), tam musíme být top všichni.“

Jde stále o fázi zkoušení a hledání ideální tváře týmu?

„Začínáme se postupně formovat na tréninku, něco nacvičujeme. Naší prioritou je, aby se nikdo nezranil, aby všech 26 hráčů, co tady máme, mohlo odjet na EURO. Zároveň chceme před turnajem vidět téměř všechny v akci.“

Řeknete, kdo bude jedničkou v bráně?

„Můžu říct, že se to dozvíte osmnáctého (úsměv). Jsem rád, že tady máme tři připravené gólmany, kteří makají denně na tréninku.“

Jak moc chcete být v zápasech nečitelní a naopak jak moc se chcete sehrát?

„Je to naše každodenní téma. Na některé detailní věci, jako jsou třeba standardky, ještě bude dost času, v tom tam nechceme odkrývat karty. Nějaké nacvičované věci se asi objeví v naší hře. Ale máme k dispozici 26 hráčů, chceme, aby se všichni ve dvou zápasech, co nás čekají, protočili.“

Máte už představu o základní sestavě pro EURO?

„Představu máme, něco vidíme na tréninku. Nějaká finální verze v hlavě je, ale samozřejmě nemůžeme teď říct základní sestavu. Někteří hráči se točí na jednotlivých pozicích při tréninku. Hlavně jsem rád, že všichni hráči jsou ochotní naskočit i na jiné pozici, než hrají v klubu. Všichni jsou připravení pomoct týmu.“

Před startem EURO hrajete dva zápasy. Přemýšlíte tak, že proti Maltě vyzkoušíte víc hráčů a sestavu pro turnaj budete směřovat spíš k zápasu v Hradci proti Severní Makedonii?

„I tak se to dá říct. Nějaké věci, jakým způsobem uvažujeme, se ve vaší otázce objevily.“

Vedle vás sedí Vladimír Coufal. Berete ho jako jednoho z lídrů týmu?

„Hraje nejlepší soutěž na světě, takových hráčů moc nemáme. Jeho čísla, fyzická a běžecká data vypadají tak, že je jeden z nejpřipravenějších hráčů, co nastupuje v Premier League. Dali jsme dohromady tým s tím, aby měl vrchol na mistrovství světa za dva roky. Vláďa tam patří.“