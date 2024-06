Hašek: Máme spoustu žolíků. Coufal? Chlapík do party. Negativem je...

Byl to ideální zápas?

„Ideální nevím... Byla to příprava. To zaprvé. A zadruhé tam byly určitě chyby, kterých je třeba se vyvarovat. Portugalci by nás možná ještě několikrát potrestali. Máme na čem pracovat, ale kluci k tomu přistoupili poctivě, jak se má, a odpracovali to týmově velmi dobře.“

Co jste si řekli v poločasové pauze, že po přestávce přišel takový gólový nášup?

„Myslím, že jsme fyzicky přehrávali soupeře. Bylo to i o kondici, navíc ve druhém poločase míč lítal daleko rychleji. Nepředržovali jsme ho, nestáli nad ním. Kombinace šly do větší rychlosti, tím jsme se dostávali do přečíslení. Nestačili nás chytat, vytvářeli jsme si víc šancí, z čehož pramenily góly.“

Je pravdou, že produktivní jste byli velmi.

„Za to jsme rádi. Inkasovaný gól byl kaňkou, ale za produktivitu musíme být rádi. Musíme dál pracovat, aby to bylo pořád takhle dobré. Malťané hráli ve Wembley s Anglií ve stejné sestavě a prohráli 0:2. Není lehké se do nich dostat. Bolelo to, bylo tam hodně přerušování, faulů, ale z hlediska disciplíny jsme to zvládli. A musíme v tom pokračovat. Že budeme disciplinovanější než soupeř a že budeme makat.“

Neměl jste při ostrých soubojích strach o hráče?

„Soupeř jejich nejlepšího hráče s číslem deset raději vystřídal, pak tam byla ještě jedna červená. Kdybychom do toho však šli se strachem, může se někdo zranit spíš, než když do toho jdete naplno. Mám každopádně zprávy, že všech 26 hráčů je v pořádku, nikdo se nezranil. A všichni tihle hráči pojedou na EURO.“

Z herního projevu srší, že tým by mohl být dynamičtější než dřív. Jde o záměr?

„Rychlost je v současném fotbale asi rozhodující faktor pro úspěch. Vybrali jsme typologicky rychlostně vybavené hráče. Na druhou stranu, když je někdo pomalejší lokomočně, má zas kvalitu na míči. Jsme dobře namíchaní, je potřeba to pak potvrdit v nejdůležitějších zápasech na EURO.“

Řekl si někdo z hráčů na hraně o zařazení do sestavy?

„Určitě. O některých máme jasno, někteří zase ukazují, že jsou použitelní. Máme konkurenci, to je strašně důležité. Můžeme si vybrat z více možností, což je jednom dobře.“

A taky máte velmi zajímavé žolíky...

„Žolíků je dost. Ti, co nastoupili, nám udělali velkou radost. Přinesli něco, co jsme potřebovali. Turnaj bude dlouhý, potřebujeme, aby střídající hráči přinesli přesně tohle. I proti Makedonii. Nehraje nás jedenáct, ale víc. To je pro mě jeden z nejdůležitějších poznatků zápasu s Maltou.“

Matěj Jurásek ukázal, že je pro vás variantou i na wingbeka?

„Viděli jste, že když přijde do zápasu, změní chod utkání. Mates, Linži, Venca Černý... To jsou hráči, kteří mají schopnost zápasy otočit. Minule v Norsku to byl Sáďa nebo Tonda Barák. Chceme po nich, aby přinesli změnu. Co se Matesovy pozice týče, může nastoupit výš i níž, právě proto jsou v nominaci univerzálové.“

A taky Vladimír Coufal. Ukázal kvalitu, o které jste mluvil na předzápasové tiskovce, že?

„Vidíte, že je to charakter. Je rád, že je tady a ostatní jsou rádi, že tady je on. Je to chlapík do party, hrozně moc pomůže i zkušenostmi. Důležitý hráč.“

Objevily se ve hře nacvičené věci?

„Musím říct, že pár věcí z tréninku se tam objevilo. Chtěli jsme ale ještě rychlejší práci odzadu, aby se rychleji vyjíždělo. Největším negativem je to, jak necháme soupeře vyjet z těžkých situací. Mluvili jsme o tom několikrát u videa, přesto se z mrtvého balonu soupeř dostane a otočí hru na druhou stranu. Třeba po autu. Musíme být připravenější, koncentrovanější. A ty dobré věci budeme ještě pilovat, aby byla lepší.“

Neodkryli jste Portugalcům karty tolika góly až moc?

„Je pravda, že to tam padalo, roztrhlo se to jak pytel. Byli jsme hodně efektivní, ale myslím, že pro větší sebedůvěru je to důležité. Kluci si zastříleli, příprava splnila účel. Sympatický stadion i pár Čechů na tribuně, to všechno přinutilo hráče podat takový výkon.“

Proč jste šetřil opory včetně Tomáše Součka, jenž dřív odehrál v nároďáku skoro vše?

„Protože další zápas je už za tři dny. Nechtěli jsme, aby někteří hráči, kteří se vrátili do procesu po delší době, šli do utkání zase po dvou dnech. Proto jsme některé připravovali na to, že budou hrát až v pondělí. Hrozilo by zranění. Ale ten, kdo nehrál, měl slušnou tréninkovou zátěž.“