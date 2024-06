Kapitán Barák: Nechci to přehánět, ale... Vzniká silný a zajímavý tým

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Poprvé v nároďáku navlékl kapitánskou pásku, bez problémů proměnil penaltu a poslal český tým do vedení. Antonín Barák (29) předvedl proti Maltě zajímavý výkon a přispěl k vysoké výhře 7:1. Jeden z nejzkušenějších hráčů týmu neskrýval pozitivní dojmy, jaký na něj dělá současný nároďák. „Nechci to přehánět, ale ambice máme,“ přiznal při hodnocení utkání.

Kolik vás bude stát první zápas v roli českého kapitána?

„Ještě nevím. Koukneme se do ceníku a uvidíme, co tam kluci najdou.“ (usmívá se)

Vážíte si, že proti Maltě padla volba na vás?

„Určitě. Je to projev nějaké důvěry, já si jí moc vážím. Jsem celkově moc rád, jaká je atmosféra v týmu. Tohle je spíš druhořadá věc. Samozřejmě to zahřeje, ale je krásné vidět, jak tým od prvního dne funguje, jak se všichni těší na to, co nás čeká.“

Pomáhají mužstvu mladí hráči, co teprve sbírají první reprezentační starty?

„Jasně. Dneska není nikoho jednoduché porazit takovým rozdílem. Jsem moc rád za všechny kluky, odvedli skvělý výkon. Těm, co se povedla nějaká individuální akce nebo gól, to ještě přidá na sebevědomí. Tahle mentalita, jaká se tady buduje, je hodně důležitá. Doufám, že pojedeme na EURO v hlavách dobře nastavení.“

Vidíte v týmu konkurenci, že se hodně bojuje o základní sestavu?

„Pro fanoušky a všechny lidi, co nás sledují, je to pořád takové nečitelné. Za dva zápasy toho ani moc nenacvičíte. Je moc důležité, že atmosféra v týmu je skvělá, všichni kluci jsou připravení a kdokoli nastoupí do prvního, druhého, třetího zápasu, bude připravený. Jsem hodně pozitivně naladěný, hodně tomuhle týmu věřím. Nechci to zase přehánět, ale ambice máme, to je důležité.“

Mění se v týmu i vaše role? Před rokem jste v mužstvu vůbec nebyl…

„Vážím si toho. Máme tady hodně mladých kluků, má role se dál věkově posouvá, i s odehranými zápasy. Člověk se toho nesmí zříkat, vnímám, že i do téhle role se musím začleňovat a týmu pomoct v takových situacích.“

Je vaši aktuální velkou zbraní rychlost?

„Je skvělé, že máme hodně hráčů do mnoha systémů, také to může být naše velká zbraň pro EURO. Pokud by nám v zápasech něco nefungovalo, můžeme zareagovat, dá se s tím pracovat.“

Přenášíte už do zápasu věci z tréninku?

„Jsou vidět určitě principy v rozehrávce a presinku, to jsou věci, na kterých se snažíme pracovat. Nechceme odkrývat standardky a jiné věci, to si necháváme až na start 18. června s Portugalci. Ale všichni na hřišti o sobě víme, každý ví, jakou má roli na hřišti. To je velké plus k tomu, abychom zápasy zvládali.“

Hrálo se poměrně tvrdě. Nebál jste se o nohy?

„Jsem zvyklý, že takové zápasy jsou. Tady tomu nepomáhal ani terén, byl trošku těžší. Ale jsem moc rád, jak jsme si s tím poradili. Celý tým zůstal disciplinovaný, jaký respekt tam byl vůči rozhodčímu, to je pecka. Z toho vzniká silný tým. Nenechat se vyprovokovat, pořád si držet svou tvář, nasazení. Tohle jsme zvládli od první minuty, pomohl nám rychlý gól. Ten třetí krátce po poločase zápas rozhodl. Vyšlo nám to skvěle.“