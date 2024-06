Náhrada za Sadílka? Ševčík se chystal na cyklovýlet, dostal přednost před...

Willkommen! Reprezentace ve čtvrtek odlétá do Hamburku, humbuk začíná. Cestuje kompletní? Ano, národní tým si dal sice na čas, ale v nominaci nakonec po oficiálním prohlášení ve středu odpoledne nahradil zraněného Michala Sadílka slávista Petr Ševčík. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz dostal čerstvý třicátník přednost před Alexem Králem, který byl před pár dny osloven rovněž.

Je to pět dnů od pádu Michala Sadílka na trojkolce v rakouském Schladmingu, po němž se bohužel brzy vědělo, že jeho roztržený bérec se do EURO nestihne dát do pohodového stavu.

„Udělal jsem chybu, kterou už nevrátím. Oslabil jsem tým a připravil se o velký turnaj. Potrestal jsem se sám. Děkuji všem, kteří mi pomáhají, především moje rodina a nejbližší. Cítím taky velkou podporu od kluků z repre a realizačního týmu. Dojali mě, že před zápasem se Severní Makedonií vzali na focení můj dres. Těším se zpátky na hřiště. Teď budu týmu držet palce na EURO,“ napsala opora Twente Enschede na sociální síť X.

Realizační tým se tedy začal shánět po rezervních možnostech. Připomeňme, že co se týče klasických středopolařů, byli mezi náhradníky tito hráči: Petr Ševčík, Alex Král, Lukáš Kalvach, Lukáš Sadílek, Michal Hlavatý a Dominik Janošek.

„Dva hráče už jsme očekovali, jestli nejsou v zahraničí. Máme dvě varianty,“ přiznal hlavní trenér Ivan Hašek po generálce se Severní Makedonií (2:1).

Podle informací deníku Sport byli telefonicky osloveni slávista Ševčík a Král z Unionu Berlín, tedy dva nejzkušenější záložníci pod čarou. Po původním kontaktu ale záležitost maličko ochladla.

Ve středu odpoledne znovu ožila, kouč s technickým ředitelem Erichem Brabcem a dalšími členy výpravy intenzivně komunikovali, zda se kádr doplní, či nikoli. V jednu chvíli to vypadalo, že oficiální soupiska možná nakonec opravdu bude mít „jen“ 25 hráčů s jedním nevyužitým místem.

Ševčík už s telefonátem ani nepočítal, chystal se v rámci dovolené na cyklovýlet s rodinkou, když v tom mu bylo oznámeno, že se má sbalit. Letíš do Německa! Připojí se k týmu, nafasuje oblek, nafotí pro UEFA a s reprezentačními kamarády včetně parťáků z Edenu sedne na speciál.

Redakce Sportu a iSport.cz bude ode dneška detailně sledovat přímo v Hamburku, kdo nakonec zapluje do základní sestavy vedle kapitána Tomáše Součka. Rovnou Ševčík? Nebo levonohý univerzál Lukáš Provod? Nabízí se to, protože dvojice spolu nastoupila už v pondělí v Hradci Králové.

Přímou alternativou za Sadílka je i plzeňský Lukáš Červ, ale ten v generálce nedostal ani čuchnout a v českém dresu si zatím připsal pouze dvanáct minut proti Maltě. Další varianty, mezi něž patří Antonín Barák, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ladislav Krejčí či Tomáš Holeš, už by musely sestavu a zažité pozice některých plejerů lehce přeskládat.

Středopolaři mezi náhradníky a jejich reprezentační bilance

Alex Král: 39 startů/2 góly

Petr Ševčík: 15/0

Lukáš Kalvach: 4/0

Lukáš Sadílek: 3/0

Michal Hlavatý: 0/0

Dominik Janošek: 0/0