Experti před ME: zlatý tým je nejasný. Mezi Čechy budou kralovat obránci

Fotbalové EURO startuje! Jako první šli do akce domácí Němci, kteří v úvodním zápase zničili Skoty 5:1. Česko začíná v úterý ostrým soubojem s Portugalskem ve skupině F, kde jsou také Gruzie a Turecko. Jak si svěřenci trenéra Ivana Haška povedou na ME? A kdo bude nejlepším českým hráčem? Zeptali jsme se expertů, ti předložili své tipy i názory.

2) Robin ze Štruncových sadů „Slibně najeto směrem do budoucna má Robin Hranáč, který má za sebou skvělou sezonu. Věřím, že bude hrát. Může být takovým milým překvapením šampionátu z českého pohledu. Je to moderní obránce, který umí s balónem. Naše hra bude hodně založena na obranné fázi, kde je možnost vyniknout.“

1) Play off jako úspěch „V silách toho týmu je postup ze skupiny. I když ten poslední přípravný zápas proti Severní Makedonii moc nevyšel, tak se dá postoupit i ze třetího místa. Osobně bych play off považoval za úspěch. Portugalci jsou favorit skupiny, ale je výhoda, že s nimi začínáme. Mohli bychom uhrát i remízu. Nepodceňoval bych Gruzii. Za mě bude nepříjemnější soupeř než Turecko.“

Martin Frýdek st.

bývalý reprezentant, vicemistr Evropy 1996

1) Jak dopadnou Češi?

2) Kdo bude jejich nejlepší hráč?

1) Postup ze skupiny a dál loterie

„Věřím v postup ze skupiny, i když to bude těžké. Hned na úvod Portugalci. Byla by sebevražda s nimi hrát otevřený fotbal. Turci zase budou vlastně doma, protože v Německu je silná turecká komunita. A pak Gruzie. Počítám, že bychom mohli postoupit se třemi body a dál už je to loterie, můžete ukopat remízu v play off a postoupit třeba na penalty.“

2) Láďa a standardky

„Musím se zamyslet. Nerozlišuju, jestli je hráč sparťan, slávista nebo někdo z Olomouce, ale musím říct sparťana. Za mě by se mohl prosazovat Láďa Krejčí ze standardek. Zkrátka si myslím, že by měl na turnaji patřit k nejvýraznějším hráčům.“