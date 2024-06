EURO podle superpočítače: Česko skončí. Anglii se věří, i když se trápí

Predikce od společnosti Opta odhaduje pravděpodobnost každého výsledku pomocí údajů ze sázkařského trhu a ukazatelů z databáze Stats Perform. Model zohledňuje sílu soupeřů a obtížnost cesty do finále spolu se složením skupin a nasazením do vyřazovací fáze.

Následně simuluje zbytek turnaje čtyřicettisíckrát. Analýzou výsledků každé z těchto simulací získá model Opty pravděpodobnost postupu každého týmu v každé fázi turnaje a vytvoří konečné předpovědi.

Čechy superpočítač řadí na třetí místo ve skupině F.

Skupina F

Druhá runda zápasů vyřešila vítěze skupiny. Portugalci vyhráli i podruhé a jdou jasně dál. O druhé zaručeně postupové místo ale nastane boj. Optikou čísel Turecko bude druhé, Česko skončí na třetím místě s nadějí na postup do osmifinále asi 37 procent. Šance po úterních zápasech zase klesly, přičemž ještě po prvním zápase se chvíli pohybovaly dokonce nad 60 procenty.

A teď se vrhněme do fotbalového sci-fi. Jaká je šance, že před komplikovanou pozici Souček a spol. ovládnou celý turnaj? Momentální pravděpodobnost je 0,33% - o jedenáct setin procenta víc než před úterními zápasy. Naděje na opakování úspěchu z roku 2004, tedy účast v semifinále, se vyšplhala nad pět procent.

Skupina A

Ve skupině s pořadatelem EURO už je rozhodnuto. Domácí Němci postupují z prvního místa, navíc se posunuli na první místo v předpovědi celkového vítěze. Klidně se mohou ve finále potkat s Anglií, která je druhým největším favoritem turnaje. Druhé Švýcarsko má rovněž jistý postup do osmifinále. Třetí Maďaři čekají, jestli se do play off vejdou a mají velmi solidní šanci - přes 60 procent.

Skupina B

Na první dobrou nejnabitější skupina celého šampionátu. Opta favorizovala Španělsko, které predikce stvrdilo a skupinu ovládlo. Jistotu mají také obhájci z Itálie jako druhý tým v tabulce, i když nepatří tentokrát mezi favority. Třetí Chorvatsko na turnaji už také skončilo.

Skupina C

Angličané jsou i přes nepřesvědčivé výkony a zisk pěti bodů obrovským favoritem, jen přes 2 % ztrácejí na domácí Němce. Za sebou mají i Francii nebo Španělsko. Historický postup ze skupiny slaví Slovinsko, které se do osmifinále protlačilo ze třetího místa. Pro účast ve čtvrtfinále drží šanci přesahující 15 %, do finále se mu věří méně než Čechům - přesně o osm setin procenta.

Skupina D

Rakousko překvapivě skončilo před Francií, ale šance na účast ve finále téměř nevzrostla. V osmifinále se utká s druhým týmem ze skupiny s českou účastí a do další fáze se protlačí podle Opty na 52,56 procent. Francouzi i přes druhé místo zůstávají s téměř šestnácti procenty jedním ze tří favoritů turnaje, přestože se před ně dostala Anglie. Nizozemcům už se spíš nevěří ani v prvním kole vyřazovacích zápasů.

Skupina E

Tady favorita turnaje nehledejte. Druhá várka zápasů zatočila pořadím a v nejlepší pozici k prvnímu místu ve skupině jsou Belgičané, o sedm procent za nimi se tlačí do čela tabulky Slovensko. I když Lukáši Haraslínovi a spol. se nejvíc předpovídá umístění na třetí pozici. Rumunsku se na postup do osmifinále dávají větší šance. Ale pozor - ze hry není ani Ukrajina, která drží 44% naději.