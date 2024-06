EURO podle superpočítače: Francie už není jednička, předčil ji jiný favorit

Je to tu, fotbalový svátek odstartoval! Kdo bude na konci EJURO slavit s pohárem evropské zlato? Nejnovější data společnosti Opta vyhodnocují pravděpodobnost postupů ze skupin u jednotlivých týmů i jejich šanci na celkové vítězství. Superpočítač jako největšího favorita vidí momentálně Angličany. A jak jsou na tom Češi nebo Slováci?

Predikce od společnosti Opta odhaduje pravděpodobnost každého výsledku pomocí údajů ze sázkařského trhu a ukazatelů z databáze Stats Perform. Model zohledňuje sílu soupeřů a obtížnost cesty do finále spolu se složením skupin a nasazením do vyřazovací fáze. Následně simuluje zbytek turnaje 40 tisíckrát. Analýzou výsledků každé z těchto simulací získá model Opty pravděpodobnost postupu každého týmu v každé fázi turnaje a vytvoří konečné předpovědi.

Čechy superpočítač odsuzuje ke třetímu místu ve skupině F, kde věří více Turkům. Slováky dokonce predikce posílají do role outsidera skupiny C, kde mají s téměř 39% pravděpodobností skončit poslední.

Nejjistější postupy ze skupiny? Německo, Portugalsko či Francie. Jako celkového favorita ale Opta vidí poprvé od začátku turnaje Anglii. Tým Garetha Southgatea v použitém modelu vyhrál šampionát v 18,72 % simulací. Hned za nimi jsou Francouzi s necelými 18 %, původně přitom byla země galského kohouta predikována jako vítěz. Česko by vyhrálo EURO 2024 v jednom z dvou set pokusů.

Skupina A

Domácí Němci jsou jasný favorit na postup z prvního místa, za nimi se ale dá očekávát velmi vyrovnaný boj o další pozice. Výrazně lépe než Skotové a Maďaři jsou na tom podle predikce Švýcaři, kteří mají šanci přes 39 %, že se nakonec dostanou až do čtvrtfinále.

Skupina B

Na první dobrou nejnabitější skupina celého šampionátu. Opta přisuzuje prvenství Španělům, kteří by za sebou měli nechat Italy i Chorvaty, Albánci jsou v pozici výrazného outsidera. Chorvaty model sice vidí až na třetím místě, zároveň však partě kolem Luky Modriče dává více jak padesátiprocentní šanci na postup do osmifinále.

Skupina C

Angličané jsou obrovským favoritem, nabitá ofenziva kolem Harryho Kanea, Bukaya Saky, Juda Bellinghama a dalších by si se soupeři ve skupině měla poradit bez větších problémů. Superpočítač mužstvo trenéra Garetha Southgatea řadí hodně vysoko, Anglie má dokonce více jak 18% šanci na celkové vítězství.

Skupina D

Na papíře je to v „déčku“ rozdělené na dvě dvojice. Francie s Nizozemskem si to rozdají o první místo, Polsko a Rakousko budou bojovat o třetí pozici. Výsledek podle modelu? Skupinu ovládnou Francouzi, kteří patří i mezi největší favority celého šampionátu. Poláci pojedou domů zklamaní, predikce je posílá na poslední příčku.

Skupina E

Z prvního místa by měla postoupit Belgie. Co se ale týče další cesty turnajem, Opta v play off dává větší šance favoritům z jiných skupin. Hodně sledování budou Slováci, kteří mají v kádru čtyři hráče z české ligy. Podle superpočítače si ale Ukrajinci i Rumuni povedou lépe a Slováci nejpravděpodobněji skončí až čtvrtí.

Skupina F

Silní Portugalci by měli z „české“ skupiny projít z první příčky, pro Gruzii premiérová účast na velkém turnaji podle predikce skončí už po třech utkáních. A Češi? Model je řadí na třetí pozici, Turecko vidí přece jen o něco výš. Klíčovou otázkou je, jestli případné třetí místo bude stačit na postup. Opta dává výběru Ivana Haška na účast v osmifinále šanci nad 63 %.